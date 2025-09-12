Bruno Oliveira navega Ana Laura Dias na Baja TT Sharish Gin: passar o volante à esposa

Bruno Oliveira regressa ao Campeonato de Portugal de Todo-o-Terreno numa nova função. Na Baja TT Sharish Gin Reguengos Mourão, que decorrerá de 12 a 14 de setembro, Oliveira assumirá o papel de navegador da sua esposa, Ana Laura Dias, que fará a sua estreia ao volante de um Yamaha preparado pela Franco Sport e assistido pela MM Sport.

Pela primeira vez, o casal irá competir junto na supercompetitiva categoria SSV, naquela que é a quinta etapa do Campeonato Nacional de Todo-o-Terreno. Esta prova percorrerá as exigentes pistas dos concelhos que lhe dão nome, prometendo um desafio tanto para os pilotos experientes como para as novas duplas.

O desafio de Ana Laura Dias ao volante

Ana Laura Dias não esconde o entusiasmo perante esta nova aventura. “O nosso objetivo é essencialmente chegar ao final. Vai ser uma estreia entusiasmante. A Baja de Reguengos, por si só, é um grande desafio. Com o Bruno ao lado, vai ser com certeza muito emocionante. Toda a gente conhece o currículo do Bruno, é uma grande responsabilidade para mim, mas vamos ver como corre”, afirmou a piloto.

A perspetiva de Bruno Oliveira como navegador

Bruno Oliveira explicou a mudança de função e mostrou-se expectante face ao desafio de se estrear como co-piloto. “O nosso projeto no Campeonato de Portugal de Todo-o-Terreno com a Ford Trucks é um projeto de promoção e só contempla meio campeonato. Este ano já encerrámos as provas do CPTT neste âmbito, mas não queremos deixar de estar presentes nas competições e, desta vez, com esta novidade. Serei eu o navegador da minha mulher, que vai disputar a prova pela primeira vez. Vamos ver se consigo estar à altura. Nunca fui co-piloto. Vai ser uma experiência divertida com toda a certeza. O importante é desfrutar do ambiente das corridas e poder participar na festa do todo-o-terreno”, referiu Oliveira.

Detalhes da 37.ª Edição da Baja TT Sharish Gin

A 37.ª edição da Baja TT Sharish Gin Reguengos/Redondo 2025, que também pontua para o Baja European Championship, terá início na tarde de sexta-feira, dia 12 de setembro, com o prólogo de 5,71 km a disputar em Mourão. A competição terá um total de 697,52 km, dos quais 417,53 km serão cronometrados. Ao prólogo juntam-se mais quatro setores seletivos: dois de 116,12 km a disputar no sábado e o terceiro e quarto setores seletivos de 89,70 km que terão lugar no domingo.

A participação de Bruno Oliveira e Ana Laura Dias nesta prova sublinha a versatilidade e o espírito de equipa no desporto motorizado, prometendo um fim de semana de emoção e um novo capítulo na sua trajetória desportiva.