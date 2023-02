Bruno Oliveira de Ford Ranger | AutoSport

Bruno Oliveira prepara o seu regresso às competições, desta feita para o assumir os comandos da Ford Ranger pilotada no ano passado por André Amaral. O piloto apoiado pela Ford Trucks vai disputar a Baja TT Montes Alentejanos, prova de arranque do Campeonato de Portugal de Todo-o-Terreno AM 48.

Navegado por Paulo Marques e inserido na estrutura desportiva MM SPORT, Bruno Oliveira apresenta-se extremamente motivado. “Esta será a melhor forma de dar continuidade ao que se implementou o ano passado. Pilotar a Ford Ranger do André é de uma enorme responsabilidade, mas também um desafio gigante. Vou fazer algumas provas do Campeonato Nacional de Todo-o-Terreno, mas o foco é sempre aprender e ir evoluindo gradualmente com uma máquina que é excelente. O meu muito obrigada ao André e à Ford Trucks por mais esta oportunidade. A motivação está lá. Agora o foco é aprendizagem”, revela Bruno Oliveira que regressou às competições o ano passado depois de ter estado quatro anos em pausa numa carreira que conta com um longo palmarés no desporto motorizado que incluiu uma vitória no Desafio Mazda, um 6º lugar no Africa Eco Race e diversas participações nacionais e internacionais com excelentes resultados.

A Ford Trucks Portugal, principal apoiante deste projecto e presente no mercado português desde 2019 é a terceira marca de veículos pesados de mercadorias mais vendida no país, segundo os dados mais recentes de 2022 da ACAP – Associação Automóvel de Portugal. Em Portugal continental, a Ford Trucks disponibiliza aos seus clientes seis pontos de assistência, concretamente em Alverca do Ribatejo, Albergaria-a-Velha, Loulé, Meirinhas, Vilar do Pinheiro e Viseu. A cidade de Braga vai receber um posto de assistência no início de 2023.

A Baja TT Montes Alentejanos ESC Online disputa-se de 24 a 26 de fevereiro. A parte operacional da prova terá lugar no Pavilhão Multiusos – Parque de Feiras e Exposições de Beja. A competição arranca na sexta-feira, com o prólogo de 7,26 km. Sábado os pilotos terão pela frente o primeiro setor seletivo (1ª etapa) de 145,50 km que se repetirá no dia de domingo (2ª etapa). No total serão 370 km, quase 300 km dos quais disputados ao cronómetro.