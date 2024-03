BP Ultimate Rally-Raid Portugal: Faltam duas semanas | AutoSport

Já só faltam duas semanas para a terceira das cinco rondas que compõem a época de 2024 do Mundial de Rally Raids. A edição inaugural do BP Ultimate Rally-Raid Portugal terá lugar de 2 a 7 de abril, um mês depois de ter assentado a poeira obre a segunda ronda em Abu Dhabi, o Desert Challenge.

Depois de ter andado pelas areias nas duas rondas realizadas no Médio Oriente, o campeonato está a saltar continentes, da Ásia à Europa, antes de seguir para a América do Sul, em junho, e para África, em outubro.

Portugal está prestes a estender o tapete vermelho para o W2RC pela primeira vez.

O Automóvel Club de Portugal (ACP), o organizador e mentor do rali, traz consigo um pedigree de alto nível de experiência em desportos motorizados da FIA e da FIM, como a ronda portuguesa do WRC, a Baja Portalegre 500 e as 24H TT de Fronteira.

Com sede em Grândola, no distrito de Setúbal, a 60 quilómetros de Lisboa, o percurso em forma de trevo vai explorar as zonas do Alentejo e do Ribatejo, com uma incursão pela comunidade autónoma espanhola da Estremadura.

Cinco etapas num total de 1.758 km, com 1.008 km de especiais, esperam os concorrentes numa prova que representa um novo paradigma em mais do que uma vertente.

Portugal e os raids de TT têm uma longa história

A paixão de Portugal pelos desportos motorizados de todo-o-terreno é uma das mais antigas da Europa. Em 2024, realizar-se-á o 57º Rali de Portugal, a quinta ronda do WRC; a 38ª Baja Portalegre 500, uma etapa do FIA e do FIM World Bajas; e as 26ª 24H TT Portugal. O Automóvel Club de Portugal está agora ao leme destes três eventos internacionais de todo-o-terreno. O BP Ultimate Rally-Raid Portugal assenta num pedigree bem estabelecido.

Portugal não é um país novo no panorama dos rally-raid. Lisboa acolheu o início do Dakar em três ocasiões (2006 a 2008), a última foi a que não arrancou. Dezasseis anos depois, está no horizonte um reencontro com os principais nomes do TT Mundial.