BP Ultimate Portugal TT vai ter que mudar de data

A BP Ultimate Portugal Cross Country Rally, prova prevista para marcar o arranque da Taça do Mundo de Todo-o-Terreno e também do Campeonato de Portugal de Todo-o-Terreno não vai poder realizar-se na data que está prevista, 8 a 13 de abril. A prova deverá ser adiada para setembro…



A decisão terá partido da FIA, e agora há que analisar cenários, pois a a FIA pode pretender agora realizar a prova nunca data que coloque dificuldades ao campeonato, o português, que tem vários meses de proibição da realização deste tipo de provas em Portugal, devido a época de incêndios.

A prova deverá ser recolocada em setembro, mas não vai ser fácil arrumar tantas provas num período curto como o que se vislumbra. Agora, resta aguardar pelas comunicações oficiais, mas esta é para já uma informação que já se suspeitava de poder acontecer, face ao período de pandemia que se vive em Portugal.



O mês de março já se tinha percebido ser impossível haver provas, e agora abril pode seguir-se como já estamos a perceber. Em princípio, e relativamente ao TT, maio deverá ser o mês do arranque sendo que só aí se deverão disputar três, entre SS/Motos/Quads e Autos, Raid Ferraria, Baja TT Monte Alentejanos e por fim Baja do Algarve.

A BP Ultimate Portugal Cross Country Rally, está como se sabe, inserida na Taça do Mundo de TT da FIA, CPTT, FIM (Federação Internacional de Motociclismo) e da FMP (Federação de Motociclismo de Portugal). O centro nevrálgico é no Parque de Feiras e Exposições de Grândola e o percurso está dividido em cinco dias e outras tantas etapas, com uma extensão de cerca de 800 km divididos entre os concelhos de Alcácer do Sal, Alcoutim, Almodôvar, Ferreira do Alentejo, Grândola, Loulé, Mértola, Odemira, Ourique, Santiago do Cacém e Sines.