BP Ultimate Portugal Cross Country Rally adiado para 2022 | AutoSport

O ACP decidiu adiar para 2022 a BP Ultimate Portugal Cross Country Rally, prova da Taça do Mundo de Ralis de Todo-o-Terreno, que passa assim a ter a sua 1ª edição prevista para 2022. De acordo com uma nota do clube: “Após avaliação da situação pandémica nacional e internacional, o Automóvel Club de Portugal, entende não estarem reunidas as condições para levar o evento ao terreno.

A segurança de todos os participantes é um ponto incontornável para o ACP e para as federações envolvidas na prova – FIA, FIM, FPAK e FMP – bem como para as 15 autarquias representadas no seu itinerário.

É intenção de todos que a 1ª edição da BP Ultimate Portugal Cross Country Rally se realize em 2022″, lê-se no comunicado.