BP Ultimate Baja TT ACP 2022: Onde ver | AutoSport

A BP Ultimate Baja TT ACP 2022 está de regresso, levando as emoções do Campeonato de Portugal de Todo-o-Terreno (CPTT) e do Campeonato Nacional Rally Raid às pistas de areia e de terra do litoral alentejano. De 18 a 20 de março, 84 equipas (entre “Autos”, “SSV” e “Moto”) vão medir forças e prometem não poupar esforços para lutar por um lugar de destaque.

Disputada no litoral alentejano e organizada pelo Automóvel Club de Portugal, a BP Ultimate Baja TT ACP volta a reunir os principais protagonistas do Campeonato de Portugal de Todo-o-Terreno, mas também do Campeonato Nacional Rally Raid, concentrando inúmeros desafios competitivos, que escreverão a história da segunda edição da prova, depois do bem-sucedido evento de 2020.

O facto de cerca de 20% do Percurso Seletivo ser disputado em pisos de areia é, desde logo, o fator mais desafiante para as equipas, cuja perícia neste tipo de piso será posta à prova, numa clara aposta na diferenciação da organização face a outras provas do calendário.