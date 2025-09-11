bp Ultimate Adventure Team na Baja TT Sharish Gin: Gonçalo Guerreiro defende liderança no CPTT

O bp Ultimate Adventure Team regressa às competições de todo-o-terreno este fim de semana para disputar a Baja TT Sharish Gin Reguengos/Mourão entre 12 e 14 de setembro.

A prova será organizada pela Secção de Motorismo da Sociedade Artística Reguenguense onde a equipa estará representada por Gonçalo Guerreiro, que lidera o Campeonato Absoluto e T4 e ainda por David Megre apostado em voltar a conquistar o título europeu.

Depois da habitual pausa de verão, o bp Ultimate Adventure Team volta à ação com ambição redobrada e com os olhos postos nos objetivos traçados para a segunda metade da temporada de 2025 tendo em linha de conta que nesta jornada estarão presentes alguns dos pilotos mais importantes e competitivos do panorama nacional e internacional da modalidade.

Gonçalo Guerreiro está confiante para a prova e destaca as evoluções feitas durante a pausa: “estamos de volta à segunda metade da temporada. Estou feliz pelo regresso e logo numa prova muito interessante como é costume ser a Baja TT Sharish Gin. A paragem serviu para evoluirmos alguns aspetos dos nossos carros e com isto não tenho dúvidas que resolvemos alguns pontos que estavam por resolver. É uma prova muito rolante, o que não joga a favor do nosso carro face aos Ultimate, mas os objetivos são claros”, revelou o jovem piloto que compete aos comandos de um Polaris RZR PRO R e navegado por Joel Lutas.

David Megre sublinha a importância deste regresso: “voltamos ao campeonato depois de uma longa paragem. Não me consegui preparar como gostava para a corrida, mas vou dar o meu melhor. É uma corrida que gosto e o principal objetivo é vencer o campeonato europeu”, contou o piloto que vai participar aos comandos de uma KTM.

A 37ª edição da Baja TT Sharish Gin Reguengos/Mourão 2025, para além dos respetivos Campeonatos Nacional e de Portugal de Todo-o-Terreno, é também pontuável para a Baja European Championship eFIA European Baja Cup. Desportivamente a prova inicia-se ao início da tarde de sexta-feira, dia 12 de setembro, com o prólogo de 5,71 km a disputar em Mourão. A competição terá um total de 523,87km, dos quais 301,6 km serão cronometrados para os concorrentes do CNTT enquanto os participantes do CPTT vão enfrentar um total de 697,52km, dos quais 417,53 km vão ser disputados ao cronómetro. O percurso divide-se em duas etapas que serão realizadas uma no sábado e outra no domingo.