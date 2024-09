BP Ultimate Adventure Team em Reguengos: Miguel Barbosa e Lourenço Rosa de regresso

O bp Ultimate Adventure Team está de regresso às competições nacionais e vai participar com quatro pilotos na Baja TT Sharish Gin Reguengos – Mourão, que se realiza entre 19 e 22 de setembro nas fantásticas pistas do Alentejo.

Miguel Barbosa na competição Auto, Martim Ventura, David Megre, na competição Moto e Lourenço Rosa a disputar a corrida SSV do CNTT vão marcar presença na jornadaque marca o regresso do TT após a habitual pausa de verão, partindo todos eles com o objetivo de obter boas classificações como tem sido apanágio dos pilotos da equipa nesta temporada de 2024.

Miguel Barbosa, o piloto que soma mais vitórias nesta competição alentejana, regressa aos comandos de um Taurus referindo que “esta é uma das minhas provas preferidas do calendário. Tem sempre pistas interessantes e rápidas e é muito bem organizada. É um prazer estar à partida de mais uma edição desta corrida. Voltamos, desta forma, às competições após a paragem de verão e depois do Rally Raid. Vamos estrear um Taurus novo e estamos muito motivados. Estamos a preparar esta corrida e vamos fazer uma sessão de testes antes da prova para podermos deixar o carro ao nosso gosto. Esperamos ser o mais competitivo possível e discutir a vitória na categoria Challenger. A equipa está pronta e vai ser bom regressar à atividade depois da paragem”.

Para Lourenço Rosa a participação na Baja TT Sharish Gin marca o regresso às competições do CNTT, o que será feito aos comandos de um Can-Am e acompanhado por Pedro Velosa. Um regresso relativamente ao qual Lourenço Rosa refere que “estou muito satisfeito por voltar às corridas. O Pedro Velosa, que será o meu navegador nesta corrida, também está parado há uns anos pelo que há aqui um trabalho de reintegração a fazer. Para já o objetivo é rolar. Já não conduzia um Can-Am há cerca de dois anos e depois de ter passado para uma T1, onde a potência é maior, nota-se a diferença. Mas, também tenho muito ritmo de corrida por isso as expectativas são positivas.

Acima de tudo partimos para esta competição alentejana com o objetivo de terminar, rolar e também ajudar os que nos são próximos”.

Na liderança do Campeonato Nacional de Todo-o-Terreno e depois de recentemente ter obtido o seu primeiro triunfo numa prova internacional Martim Ventura, que se apresenta aos comandos de uma Husqvarna, refere que “a Baja TT Sharish Gin foi a prova onde conquistei a minha primeira vitória absoluta. É uma corrida onde sempre tive grandes resultados e fico muito contente de voltar. O piso é traiçoeiro e podemos andar muito rápido, mas também temos de estar preparados para muitos buracos, regos e pedras. Quero vencer à geral e quero aumentar a minha vantagem na luta pelo campeonato. Estou na frente do campeonato que é o mais importante. Sinto-me bem e preparado. Trabalhei muito no verão e estou muito motivado. Vai ser uma prova complicada porque o nível do campeonato está muito elevado, mas vou dar o meu melhor”, afirmou o jovem.

Já David Megre, atualmente na liderança da Taça do Mundo de Bajas, apresenta-se na prova alentejana, a etapa de abertura da Taça da Europa de Bajas,aos comandos de uma Kawasaki.Após a excelente prestação na Baja da Hungria, que o colocou na liderança do mundial, o consagrado piloto do bp Ultimate Adventure Team salienta que “para esta corrida pretendo divertir-me e fazer o melhor resultado possível. Não fiz mais nenhuma corrida depois da Hungria e estou um bocado enferrujado, mas o objetivo é fazer uma boa corrida, segura e obter mais uma boa classificação numa prova internacional”.

Internacional, tanto para automóveis como para as motos, a 36ª edição da Baja TT Sharish Gin é pontuável para a FIM European Baja Championship e FIA European Baja Cup para além dos respetivos Campeonatos Nacional e de Portugal de Todo-o-Terreno. Disputa-se nos Concelhos de Reguengos de Monsaraz,Redondo e Mourão e arranca na sexta-feira, dia 20 de setembro com um setor seletivo de 30 km. Seguem-se mais dois setores seletivos um a disputar no sábado e outro no domingo.