BP Ultimate Adventure Team com quatro pilotos na Baja TT Montes Alentejanos | AutoSport

Quatro pilotos do BP Ultimate Adventure Team vão estar dentro de dias a participar na Baja TT Montes Alentejanos, a jornada inaugural dos Campeonatos Auto e Moto de Todo-o-Terreno 2023, competição que se vai disputar tendo como centro nevrálgico a cidade de Beja.

Na competição auto Lourenço Rosa, navegado por Joaquim Dias, apresenta-se aos comandos da Toyota Hilux T1+ estreada em outubro na Baja Portalegre 500 onde começou com um 2º lugar no prólogo. Luís Portela de Morais, navegado por Tomás Neves, também vai pilotar a mesma máquina utilizada em Portalegre, um OT3 com o qual terminou a corrida num fantástico 3º lugar absoluto, sendo ainda 2º entre os T3, depois de ter ocupado durante vários quilómetros a liderança da prova.

Na competição moto, David Megre estreia-se aos comandos de uma Kawasaki enquanto o jovem Martim Ventura, atual campeão júnior vai pilotar a mesma Yamaha com a qual por apenas 0,1s não venceu na Baja Portalegre.

“É muito bom estarmos de regresso às competições e com o nosso BP Ultimate Adventure Team em grande força nestes Montes Alentejanos. É uma prova que habitualmente apresenta pistas muito rápidas e técnicas que seguramente me irão proporcionar um enorme prazer a pilotar a nossa fantástica Toyota Hilux desta nova geração T1+ e com a qual tentaremos lutar pela vitória”, afirma Lourenço Rosa, Luís Portela Morais afina pelo mesmo diapasão. “Gosto muito destas pistas e espero continuar ao mesmo nível que estive em Portalegre para lutar não só pela vitória entre os T3, mas também pelos primeiros lugares à geral”.

Depois de 20 anos a competir em KTM, David Megre apresenta-se com uma nova moto e salienta que “estou habituado a dar o sempre o meu melhor e a não baixar a guarda. Com esta nova experiência prometo dar mais e melhor”, enquanto o mais jovem e recente reforço da BP Ultimate Adventure Team, Martim Ventura começa por agradecer “esta oportunidade de estar numa equipa fantástica com valores e objetivos com os quais me identifico e espero contribuir com o meu empenho para o seu sucesso desportivo”.

A Baja TT Montes Alentejanos terá a central operacional da prova no Pavilhão Multiusos – Parque de Feiras e Exposições de Beja. A competição arranca na sexta-feira, com o prólogo de 7,26 km. Sábado os pilotos terão pela frente o primeiro setor seletivo (1ª etapa) de 145,50 km que se repetirá no dia de domingo (2ª etapa). No total serão 370 km, quase 300 dos quais disputados ao cronómetro.