Bernhard Ten Brinke vence Baja Portalegre 500

Bernhard Ten Brinke e Tom Colsoul (Toyota Hilux) venceram a Baja Portalegre 500, juntando o seu nome ao extenso palmarés da prova portuguesa. A dupla da Overdrive entrou para o Setor Seletivo de hoje – o único depois das modificações de percurso levadas a cabo pelo ACP – a quase três minutos de Guillaume de Mévius e Martijn Wydaeghe, mas o Can Am Maverick X3 não foi suficiente para o filho de Gregoire De Mevius fazer história e entregar a vitória na Baja de Portalegre 500 a um SSV.



Com o piso seco, ou pelo menos com pouca lama, esperava-se que os T1 dessem cartas hoje, mas os 79 Km não deixavam muita margem de recuperação aos adversários do belga. Contudo, de Mevius foi apenas décimo (provisoriamente, pode descer na classificação com mais concorrentes a chegar) no Setor Seletivo, a 4m21s dos vencedores, curiosamente Vladimir Vasilyev e Bernhard Ten Brinke que chegaram ao final do SS4 empatados ao décimo de segundo, e com isso não conseguiu melhor do que ser segundo da geral, a 1m17.1s do vencedor.

Algo poderá ter sucedido, porque em condições normais não perderia tanto tempo. É verdade, que tudo depende do traçado já que com estas condições, três minutos era bastante para recuperar. Sabia-se no entanto que a especial era mais ou menos rápida, motos e SSV fizeram média de 80 Km/h pelo que os adversários tinham de recuperar cerca de três segundos por quilómetro. O Can Am X3 tem um motor de apenas 900cc, 3 cilindros, mas 200 cv e peso reduzido, pelo que a relação peso/potência é boa, mas a competitividade do carro dependia do tipo de percurso. Se fosse muito enrolado, era-lhe favorável, face à agilidade dos SSV, mas com zonas rápidas como sabermos haver muito nos percursos de Portalegre, o facto dos SSV estarem limitados em termos de velocidade máxima seria um óbice grande. Seja como for, algo que ainda não sabemos, deve ter sucedido ao jovem belga para perder tanto tempo. De qualquer forma, um bom resultado.

Terceiro lugar da geral para Vladimir Vasilyev e Dmitro Tsyro (Mini Cooper Countryman) que venceram o SS e ascenderam de sétimo a terceiros da geral, terminando apenas a 3.1s do Can Am Maverick X3 de Guillaume de Mévius. O dia de ontem ‘tramou’ o russo, que perdeu muito tempo face aos adversários diretos.

Aron Domzala e Marciel Marton (Can Am Maverick) foram quartos da geral, precisamente a mesma posição em que terminaram o primeiro dia de prova. Quem também fez uma boa recuperação foram Vasily Gryazin e Oleg Uperenko (Can-Am Maverick X3). O irmão de Nikolay gryazin, atual piloto oficial da Hyundai no WRC 2, começou o dia de hoje na oitava posição e recuperou até ao quinto posto.

Os melhores portugueses foram Alejandro Martins e José Marques (Mini JCW Rallye), que terminaram na sexta posição da geral. Depois dos problemas de hoje, um belo prémio, terminando o CPTT em grande com a segunda vitória do ano, a única dupla a vencer duas vezes. Apesar de tudo o piloto andou bem ontem, e o tempo que perdeu deveu-se a ter ajudado um concorrente atascado. Esse registo foi-lhe ‘devolvido’ e hoje, com o piso mais seco, mostrou de novo o bom andamento que já tem tido nas restantes provas do CPTT.



No top 8 ficaram cinco T3/T4. Significativo. Laurent Poletti/Cyril Debet (Can Am Maverick X3) foram sétimos classificados, depois de arrancarem para este segundo dia no nono lugar da geral.

Grande resultado para Alexandre Ré e Pedro Ré (Can Am Maverick) que terminaram no oitavo lugar da geral e segundos melhores portugueses. Como se percebe, fora desta classificação estão Pedro Dias da Silva e José Janela depois do motor do Ford Exr05 Proto partiu nesta SS4. Partiram para a tirada no segundo lugar da geral, mas ficaram pelo caminho. o Mesmo sucedeu a Ricardo e Manuel Porém, com o motor do Borgward Bx7 Evo a não aguentar o esforço. eram sextos no final do 1º dia, mas não terminaram a prova.

Outros dos protagonistas, João Ramos e Filipe Palmeiro (Toyota Hilux) perderam mias de 20 minutos no SS4, e se já não estavam bem classificados no final da SS2 – 15º classificados – pior ficaram, caindo para o fundo da tabela.

Luis Recuenco e Sergio Jimenez (Mini JCW Rallye) foram nonos da geral, deposi de recuperarem uma enormidade de posições neste segundo dia de prova. Eram 21º no final do dia de ontem, subiram 11 posições.

