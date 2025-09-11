Baja TT Sharish: Santag Racing com 4 carros e muita ambição

Depois de o verão ter sido passado a correr a Europa, com participação na Baja Itália, da Hungria e Polónia, aSantag Racing tem finalmente prova em Portugal, com a realização da Baja TT Sharish, que se disputa entre os dias 11 e 14 de setembro, na região alentejana de Reguengos de Monsaraz e Mourão.

É o recomeçar da temporada em Portugal, mas também uma prova que conta para a Taça da Europa FIA de Bajas.

E aqui a Santag Racing aposta em Afonso Oliveira e Fábio Belo, que com um Polaris RZR Pro da categoria SSV/T4 vão estão na corrida com o objetivo de somar pontos para esta Taça da Europa, classificação que lidera na categoria SSV/T4 e na competição Junior.

“Temos feito um grande esforço – especialmente a nossa equipa de mecânicos – que viajaram o verão pela europa para estar com o Afonso e a lutar por pontos para permitir-lhe chegar ao top desta Taça da Europa. Felizmente o Afonso também tem feito um grande trabalho e estamos focados em continuar nesta luta por uma vitória nestas categorias” salienta David Vieira, manager da Santag Racing.

Além, de Afonso Oliveira/Fábio Belo a equipa vai ter outro Polaris RZR Pro da categoria SSV/T4 conduzido por Rui Serpa/Rui Pita, com a ambição de “procurar um bom resultado numa prova recheada de bons pilotos”.

A Santag Racing tem ainda em prova Mário Ferreira/Miguel Silva e Rui Farinha/Mário Silva, que participam na Baja Sharish aos comandos de dois carros da categoria Challenger/T3.

“Vamos procurar que todos estejam ao melhor nível, com a habitual assistência da nossa equipa para que possam fazer uma excelente corrida”, acrescenta David Vieira.

A 37ª edição da Baja TT Sharish Gin Reguengos/Mourão 2025 para a competição auto, terá um total de 697,62 km, dos quais 417,53 cronometrados. A prova inicia-se na manhã de sexta-feira, dia 12 de setembro com o prólogo de 5,71 km a disputar em Mourão. O percurso divide-se em duas etapas, sendo que ao prólogo se juntam mais quatro setores seletivos, dois de 116,16 km a disputar entre Granja e Alandroal no sábado.

No domingo os concorrentes terão novamente pela frente uma dupla passagem, desta feita pelo troço cronometrado de 89,70 km a iniciar em Casas Novas de Mares e a terminar em Reguengos.