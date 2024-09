Baja TT Sharish Reguengos: Ricardo Teodósio regressou ao todo-o-terreno: “diverti-me…”

Depois da participação no ano passado na Baja TT de Loulé, num DPR by PRK Sport 002 do agrupamento T3, onde foi oitavo no prólogo, tendo depois problemas no primeiro Setor Seletivo, atrasando-se muito,

foi sexto no dia seguinte. Este ano, a prova escolhida foi a Baja TT Sharish Reguengos – Mourão com Ricardo Teodósio, agora com Valter Cardoso, a regressar ao todo-o-terreno: “este ano, a convite da equipa Rio Seco Racing, voltei ter a experiência de correr no Todo Terreno.

Foi uma prova difícil com alguns contratempos, mas acima de tudo diverti-me durante os três dias de prova. Quero agradecer à equipa Rio Seco Racing pelo convite e ao Valter Cardoso por me acompanhar nesta prova com a sua grande experiência e ajuda durante todo o fim de semana.

Agora vamos nos preparar para nos dias 27 a 29 de setembro para o Leiria Sobre Rodas com o nosso Hyundai I20 N Rally 2”, disse. Ricardo Teodósio, que terminou a prova de Reguengos e 24º da geral, 12º dos Challenger.