Baja TT Sharish Reguengos/Mourão: onde ver | AutoSport

A Baja TT Sharish Reguengos/Mourão é composta por três dias de ação e reserva aos concorrentes um total de 375 quilómetros ao cronómetro, divididos entre o Prólogo de sexta-feira, com uma tirada de 10 quilómetros, seguindo-se os Setores Seletivos 1 e 2 no sábado, com 65 e 150 quilómetros, respetivamente, e o derradeiro Setor Seletivo 3, com 150 quilómetros, a ser disputado no domingo.

6 Feira, 23 de setembro

Prólogo 10 Km 17h20

Sábado, 24 de setembro

SS1 65 Km 12h30

SS2 150 Km 15h50

Domingo, 25 de setembro

SS3 150 Km 12h50