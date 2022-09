Baja TT Sharish Gin, Tiago Reis: “é difícil saber como estamos ou os nossos adversários” | AutoSport

Depois de dois meses sem competição, regressa este fim-de-semana o Campeonato de Portugal de Todo-o-Terreno com a realização em Reguengos de Monsaraz e Mourão da Baja TT Sharish, a primeira das três últimas provas do calendário nacional de Todo-o-Terreno.

Tiago Reis, ao volante da sua Toyota Hilux, acompanhado de Valter Cardoso, vai apresentar-se na partida da prova alentejana, com muita ambição. “São dois longos meses de paragem e é difícil saber como estamos ou como vão estar os nossos adversários. Fizemos apenas um pequeno teste no começo desta semana, sentimo-nos preparados e vamos dar o nosso melhor para andar entre os mais rápidos, como sempre fazemos” disse o piloto de Famalicão.

A Baja TT Sharish é a primeira das três últimas provas do calendário e a fase decisiva da temporada. Tiago Reis vai procurar repetir o êxito de Loulé mas sabe que a concorrência é muito forte e que a corrida será sempre uma luta intensa. “O nosso campeonato é muito competitivo e as diferenças sempre muito curtas entre muitos dos pilotos que se apresentam à partida e que só estando no máximo e dando o nosso melhor podemos estar entre os mais rápidos e é nisso que nos vamos concentrar ao longo dos três dias da prova” acrescentou o piloto.

A Baja TT Sharish começa na sexta-feira com o Prólogo de cerca de 10km e depois tem Setores Seletivos (SS) distribuídos pelos dias de sábado e domingo, ambos com 175 km cronometrados.