Baja TT Sharish Gin/SS3: João Ferreira vence e ‘aperta’ Guillaume de Mévius

João Ferreira e Filipe Palmeiro vencem SS3 e reduzem distância para os ainda líderes, Guillaume de Mévius-Mathieu Baumel, na Baja Sharish Gin Reguengos/Mourão, antes da SS4, o decisivo Setor Seletivo.

João Ferreira-Filipe Palmeiro (Toyota Hilux T1+) venceu a SS3 da Baja Sharish Gin Reguengos/Mourão. A dupla portuguesa superou Guillaume de Mévius-Mathieu Baumel (X-Raid Mini JCW Rally 3.0i) por 26,8 segundos, aproximando-se significativamente dos pilotos da X-Raid antes do decisivo Setor Seletivo e colocando-se a apenas 12,9 segundos dos líderes.

Num Setor Seletivo de ritmo muito elevado, a dupla portuguesa já detinha uma vantagem de 13 segundos ao quilómetro 26, mantendo essa margem no quilómetro 50. Aumentaram-na para 18 segundos ao quilómetro 75 e terminaram com 26,8 segundos de avanço, posicionando-se de forma excelente para recuperar mais 13 segundos. O derradeiro Setor Seletivo promete ser emocionante.

O andamento dos dois homens da frente foi tão intenso que os terceiros classificados, Seth Quintero-Andrew Short (Toyota Hilux), ficaram a 1 minuto e 29,2 segundos. Gonçalo Guerreiro-Joel Lutas (Polaris RZR ProR) surgiram no quarto posto, a 3 minutos e 56,5 segundos da liderança. Pelo caminho, ficaram Yazeed Alrajhi-Timo Gottschalk (Toyota Hilux) e Henk Lategan-Brett Cummings (Toyota Hilux), ambos com problemas mecânicos.

Desta forma, com Ferreira e de Mévius separados por 12,9 segundos, Seth Quintero ascendeu ao pódio provisório, à frente de Gonçalo Guerreiro e Daniel Silva, que lideram respetivamente as categorias SSV/T4 e Challenger/T3.

Desenvolvimento nas categorias

Nos SSV/T4, Gonçalo Guerreiro-Joel Lutas (Polaris RZR ProR) possuem agora uma vantagem de 11 minutos e 12,5 segundos sobre Sean Haran-Martin Hales (Polaris RZR Pro R). Tiago Guerreiro-Carlos Paulino (Polaris RZR Pro R) encontram-se a 40,7 segundos do segundo lugar, após terem recuperado 23,6 segundos esta manhã. Rui Serpa-Rui Pita (Polaris RZR Pro R) ocupam o quarto posto, a mais 1 minuto e 47 segundos.

Nos Challenger/T3, Daniel Silva-Gonçalo Magalhães (Taurus T3 Max) lideram com uma margem de apenas 18,6 segundos sobre Tiago Reis-Paulo Fiúza (Taurus T3 Max). Nesta Secção Seletiva, Tiago Reis e Paulo Fiúza superaram-nos por 26,6 segundos, deixando tudo em aberto para a decisiva SS4. Pim Klaassen-Mark Laan (Taurus T3) são terceiros, a mais 6 minutos e 43 segundos, o que sugere que a decisão final será entre as duas duplas portuguesas. Mário Ferreira-Miguel Silva (Can-Am Maverick Xr3) encontram-se no quarto lugar, bastante distantes do terceiro.

Na categoria T1, César Sequeira-Filipa Sequeira (Mercedes Benz 350 SLC Coupé) lideram com 1 minuto e 9,1 segundos de avanço sobre Lino Carapeta-Fábio Carapeta (Ford Ranger). João Franco-Ricardo Batista (Mini Cooper D Protótipo) estão significativamente afastados da frente. José Rogeira-Paulo Marques (Ford Ranger) são quartos, a mais dois minutos, e Miguel Casaca-João Luz (Volkswagen Amarok) encerram a lista.