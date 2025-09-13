Baja TT Sharish Gin/SS2: de Mévius vence e reduz margem para Lategan, João Ferreira bem na frente do CPTT

Guillaume de Mévius-Mathieu Baumel (X-Raid Mini Jcw Rally 3.0i) venceram a SS2, 55.2s na frente de Henk Lategan-Brett Cummings (Toyota Hilux) com João Ferreira-Filipe Palmeiro (Toyota Hilux T1+) em terceiro a 1m13.9s. Quarto posto para Seth Quintero-Andrew Short (Toyota Hilux T1+), 14.6s mais trás e de seguida, Gonçalo Guerreiro-Joel Lutas (Polaris RZR ProR), a mais de dois minutos, voltando a destacar-se no T4. Yazeed Alrajhi-Timo Gottschalk (Toyota Hilux) foram sextos, 41.2s atrás do SSV T4.

Na frente da corrida as coisas estão agora mais equilibradas, com de Mevius a 47.3s de Lategan, que manteve a liderança da prova. Seth Quintero desceu para terceiro agora a 1m40.3s da frente, seguindo-se João Ferreira, a 15.1s do norte-americano.

Este foi o grupo que se destacou nas abertas e rápidas em muitas zonas, estradas da Baja TT Sharish – Reguengos / Mourão, com 1m55.4s a separar João Ferreira, que lidera o CPTT, do concorrente seguinte, Gonçalo Guerreiro, que dista 4m12.4s do piloto da Toyota. No CPTT, portanto, primeiro e segundo estão separados por mais de quatro minutos. Na geral a luta está bem mais ‘apertada’.

Depois de terem sido 20º no prólogo e quintos na SS1, Yazeed Al Rajhi-Timo Gottschalk (Toyota Hilux) subiram ao sexto posto da classificação geral, ainda que 2m45.7s atrás de Gonçalo Guerreiro.

Daniel Silva-Gonçalo Magalhães (Taurus T3 Max) foram nonos na SS2 e com isso caíram para a sétima posição da geral, mas mantêm a liderança da classe T3, tendo sido os melhores da classe no prólogo como na SS1 e SS2.

Tiago Reis-Paulo Fiúza (Taurus T3 Max) são segundos e depois de começaram a SS2 a 1m08s da frente, recuperaram um pouco e estão agora a 56.6s. Pim Klaassen-Mark Laan (Taurus T3) são terceiros a 4m32.2s.

Mais info quando possível, pois faltam ainda chegar muitos concorrentes.