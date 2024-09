Baja TT Sharish Gin/SS1, João Ramos desistiu: fuga de óleo e princípio de incêndio

Uma fuga de óleo esteve na origem da desistência prematura da dupla João Ramos/Jorge Carvalho na Baja TT Sharish Reguengos de Monsaraz-Mourão, sétima prova e antepenúltima do Campeonato de Portugal de Todo-o-Terreno | AM 48 (CPTT). O abandono do piloto da Toyota Gazoo Racing Caetano Portugal, que estreava a última evolução da Hilux T1+, ocorreu logo no início do primeiro Setor Seletivo.

“Ao fim de 5 quilómetros de prova comecei a ver labaredas a sair do capot e parei de imediato, acionando o sistema de extinção c, o que permitiu controlar o fogo.

Pelo que analisámos, as chamas deflagraram devido a uma fuga de óleo proveniente de um tubo que cedeu à pressão da caixa da direção assistida. Face ao sucedido, era impossível a nossa continuidade”, adiantou João Ramos.

Atual terceiro classificado no CPTT, com esta desistência na Baja TT Sharish Reguengos de Monsaraz-Mourão o piloto da Toyota Hilux T1+ Evo vê encurtadas as suas hipóteses de chegar ao título.

“Em face deste abandono, claro que fico com o Campeonato comprometido. É uma grande infelicidade o que sucedeu hoje, deixando-nos profundamente desolados. Agora, há que olhar para a frente e levantar a cabeça. Não irei baixar os braços e só penso em surgir na máxima força nas duas provas que restam para o final da época”, acrescentou.