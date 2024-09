Baja TT Sharish Gin/SS1: João Ferreira na frente, João Ramos e Francisco Barreto ‘azarados’

João Ferreira/Filipe Palmeiro (Mini John Cooper Works Rally Plus) venceram a primeira especial da Baja de Reguengos, bateram Hélder Oliveira/Fausto Mota (Mini John Cooper Works Rally) por 18.2s, com

João Ramos/Jorge Carvalho (Toyota Hilux) e Francisco Barreto/Carlos Silva (Toyota Hilux) a serem os azarados do dia, já que tiveram problemas e perderam imenso tempo.

Terceiro lugar para a dupla espanhola Roberto Rodriguez/Cláudio Leite (Herrator Inzane 901) a 25.3s da frente, estão na frente do T3, com os líderes do campeonato, João Dias/João Miranda (G Rally OT3) em quarto a 41.7s. Alexandre Pinto/Bernardo Oliveira (Can Am Maverick X3) são quintos a 41.9s, seguem-se Miguel Barbosa/Luis Ramalho (Taurus T3 Max) a 49.7s.

A fechar o top 10 estão colocados Pedro Carvalho/Romeu Martins (Can Am Maverick X3) a 57.1s, Tiago Reis/Candido Carrera (Taurus T3 Max) a 59.2, Nuno Madeira/André Lopes (Ford Ranger) a 1:00.5s e Armindo Araújo/Pedro Ré (Can Am Maverick X3) a 1:01.7.

Na frente dos SSV/T4 estão João Monteiro/Nuno Morais (BRP-CanAm Maverick X3) na 18ª posição da geral.

Entre os SSV o mais rápido no prólogo da 36ª edição da Baja TT Sharish Gin Reguengos de Monsaraz-Mourão foi Roberto Borrego que, navegado por Daniel Jordão em Can-Am, cumpriu os 28 km de extensão do traçado disputado em pistas do concelho de Mourão em 22m00,5s. Roberto Borrego gastou menos 7,3s que Nelson Caxias com João Rodrigues a seu lado.

Posições seguintes para os ex-campeões Pedro Santinho Mendes e Pedro Grancha com o ex-piloto de ralis, Pedro Antunes no meio de ambos. Três ‘Pedros’ separados entre si por 3,8s.

