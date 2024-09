Baja TT Sharish Gin Reguengos/Mourão: Zonas Espetáculo

Depois de um longo interregno o Todo-o-Terreno está de volta com a Baja TT Sharish Gin Reguengos de Monsaraz – Mourão, evento que onta com 226 pilotos inscritos, ppontuando para diversas competições: FIA European Cup for Cross-Country Bajas, Campeonato de Portugal de Todo-o-Terreno AM 48, Troféu Terras do Grande Lago Alqueva, FIM Europe Baja European Championship e Campeonato Nacional de Todo-o-Terreno (FMP).

A lista de inscritos para a Baja TT Sharish Gin Reguengos de Monsaraz- Mourão reúne este ano um total de 226pilotos inscritos repartidos pelas categorias Auto, Moto, Quad e SSV.

Serão 56 os concorrentes auto da FIA European Cup for Cross-Country Bajas, 33 do Evento Nacional do Campeonato de Portugal de Todo-o-Terreno AM 48, a que se juntam 53 pilotos na competição Moto, 14 entre os quad e 70 da categoria SSV do Campeonato Nacional de Todo-o-Terreno.A prova organizada pela secção de Motorismo da Sociedade Artística Reguenguense é também pontuável para o FIM Europe Baja European Championship sendo a primeira etapa desta temporada de 2024.

A 36ª edição da Baja TT Sharish Gin Reguengos/Mourão disputa-se nos Concelhos de Reguengos de Monsaraz, Mourão e Redondo. Esta prova também pontuável para a FIA European Baja Cup e Troféu Grande Lago Alqueva inicia-se na sexta-feira, dia 20 de setembro com o prólogo de 30 km. A competição terá um total 502,55 km dos quais 355 serão cronometrados. O percurso divide-se em três etapas. Ao prólogo juntam-se mais dois setores seletivos de 161 km a disputar no sábado e no domingo. Pelas 18h00 de domingo terá lugar a entrega de prémios.

A 36ª edição da Baja TT Sharish Gin Reguengos/Mourão disputa-se nos Concelhos de Reguengos de Monsaraz, Mourão e Redondo. Esta prova também pontuável para a FIA European Baja Cup e Troféu Grande Lago Alqueva inicia-se na sexta-feira, dia 20 de setembro com o prólogo de 30 km.

A competição terá um total 502,55 km dos quais 355 serão cronometrados. O percurso divide-se em três etapas. Ao prólogo juntam-se mais dois setores seletivos de 161 km a disputar no sábado e no domingo. Pelas 18h00 de domingo terá lugar a entrega de prémios.

Zonas Espetáculo

Guia do Rali

Lista de Inscritos