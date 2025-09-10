Baja TT Sharish Gin-Reguengos/Mourão: o essencial que há para saber

Realiza-se no fim de semana a Baja TT Sharish Gin – Reguengos/Mourão 2025, prova que conta para a Taça Europeia de Bajas bem como para o Campeonato de Portugal de Todo o Terreno AM 48.

O percurso totaliza 721,63 quilómetros, dos quais 489,30 serão disputados ao cronómetro. O programa inicia-se na sexta-feira, 12 de setembro, com o prólogo em Mourão, um setor de 6,30 quilómetros que definirá a ordem de partida.

Ainda na sexta-feira, os pilotos cumprem o primeiro setor seletivo de 65 quilómetros cronometrados. No sábado disputam-se dois setores seletivos.

De manhã, serão 130 os quilómetros que ligam Granja e Alandroal, enquanto na tarde de sábado os pilotos vão percorrer 79 quilómetros entre Casas Novas de Mares e Reguengos. No domingo, pilotos e máquinas percorrem os mesmos setores de sábado, mas em ordem inversa.

Com um percurso exigente, uma lista de inscritos de luxo, a Baja TT Sharish Reguengos/Mourão 2025 reúne todos os ingredientes para ser uma prova memorável.

A prova conta com a participação de diversos pilotos e navegadores, tanto no Evento Nacional como no Evento FIA.

Exemplos de alguns concorrentes do evento FIA:

Yazeed Alrajhi-Timo Gottschalk (Ger) Em Toyota Hilux T1+.

João Ferreira-Filipe Palmeiro (Por) Em Toyota Hilux T1+.

Seth Quintero-Andrew Short (Usa) Em Toyota Hilux T1+.

Guillaume De Mévius-Mathieu Baumel (Fra) Em X-Raid Mini Jcw Rally 3.0i T1+.

Henk Lategan-Brett Cummings (Rsa) Em Toyota Hilux T1+.

Francisco Barreto-Oriol Mena (Esp) Em Toyota Hilux T1+.

Miguel Angel Valero-Carlos Ruiz (Esp) Em Grally Team T34 T3.1.

Tiago Reis-Paulo Fiúza (Por) Em Taurus T3 Max T3.1.

Afonso Oliveira_Fábio Belo (Por) Em Polaris Rzr Pro R T4.

Luís Cidade-Valter Cardoso (Por) Em Brp Can-Am Maverick R Ssv1.

Filipe Lopes-Gonçalo Reis (Por) Em Brp Can-Am X3 Xrs Turbo Rr T4.

Listas de Inscritos:

A Baja TT Sharish Gin – Reguengos/Mourão 2025 é a 37ª edição deste prestigiado evento de todo-o-terreno. Será realizada de 11 a 14 de setembro de 2025 e é organizada pela Sociedade Artística Reguenguense (SAR Motorismo).

O evento decorrerá nas regiões de Reguengos de Monsaraz e Mourão.

Os principais locais são:

Parque de Assistência: Via do Grande Lago junto ao Parque de Feiras e Exposições de Reguengos de Monsaraz. ◦ Coordenadas GPS: 38º25’22.35”N 7º31’49.67”W.

Guia do Rally