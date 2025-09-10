Baja TT Sharish Gin-Reguengos/Mourão: o essencial que há para saber
Realiza-se no fim de semana a Baja TT Sharish Gin – Reguengos/Mourão 2025, prova que conta para a Taça Europeia de Bajas bem como para o Campeonato de Portugal de Todo o Terreno AM 48.
O percurso totaliza 721,63 quilómetros, dos quais 489,30 serão disputados ao cronómetro. O programa inicia-se na sexta-feira, 12 de setembro, com o prólogo em Mourão, um setor de 6,30 quilómetros que definirá a ordem de partida.
Ainda na sexta-feira, os pilotos cumprem o primeiro setor seletivo de 65 quilómetros cronometrados. No sábado disputam-se dois setores seletivos.
De manhã, serão 130 os quilómetros que ligam Granja e Alandroal, enquanto na tarde de sábado os pilotos vão percorrer 79 quilómetros entre Casas Novas de Mares e Reguengos. No domingo, pilotos e máquinas percorrem os mesmos setores de sábado, mas em ordem inversa.
Com um percurso exigente, uma lista de inscritos de luxo, a Baja TT Sharish Reguengos/Mourão 2025 reúne todos os ingredientes para ser uma prova memorável.
A prova conta com a participação de diversos pilotos e navegadores, tanto no Evento Nacional como no Evento FIA.
Exemplos de alguns concorrentes do evento FIA:
- Yazeed Alrajhi-Timo Gottschalk (Ger) Em Toyota Hilux T1+.
- João Ferreira-Filipe Palmeiro (Por) Em Toyota Hilux T1+.
- Seth Quintero-Andrew Short (Usa) Em Toyota Hilux T1+.
- Guillaume De Mévius-Mathieu Baumel (Fra) Em X-Raid Mini Jcw Rally 3.0i T1+.
- Henk Lategan-Brett Cummings (Rsa) Em Toyota Hilux T1+.
- Francisco Barreto-Oriol Mena (Esp) Em Toyota Hilux T1+.
- Miguel Angel Valero-Carlos Ruiz (Esp) Em Grally Team T34 T3.1.
- Tiago Reis-Paulo Fiúza (Por) Em Taurus T3 Max T3.1.
- Afonso Oliveira_Fábio Belo (Por) Em Polaris Rzr Pro R T4.
- Luís Cidade-Valter Cardoso (Por) Em Brp Can-Am Maverick R Ssv1.
- Filipe Lopes-Gonçalo Reis (Por) Em Brp Can-Am X3 Xrs Turbo Rr T4.
Listas de Inscritos:
A Baja TT Sharish Gin – Reguengos/Mourão 2025 é a 37ª edição deste prestigiado evento de todo-o-terreno. Será realizada de 11 a 14 de setembro de 2025 e é organizada pela Sociedade Artística Reguenguense (SAR Motorismo).
O evento decorrerá nas regiões de Reguengos de Monsaraz e Mourão.
Os principais locais são:
- Parque de Assistência: Via do Grande Lago junto ao Parque de Feiras e Exposições de Reguengos de Monsaraz.
◦ Coordenadas GPS: 38º25’22.35”N 7º31’49.67”W.
Guia do Rally
O Autosport já não existe em versão papel, apenas na versão online.
E por essa razão, não é mais possível o Autosport continuar a disponibilizar todos os seus artigos gratuitamente.
Para que os leitores possam contribuir para a existência e evolução da qualidade do seu site preferido, criámos o Clube Autosport com inúmeras vantagens e descontos que permitirá a cada membro aceder a todos os artigos do site Autosport e ainda recuperar (varias vezes) o custo de ser membro.
Os membros do Clube Autosport receberão um cartão de membro com validade de 1 ano, que apresentarão junto das empresas parceiras como identificação.
Lista de Vantagens:
-Acesso a todos os conteúdos no site Autosport sem ter que ver a publicidade
-Desconto nos combustíveis Repsol
-Acesso a seguros especialmente desenvolvidos pela Vitorinos seguros a preços imbatíveis
-Descontos em oficinas, lojas e serviços auto
-Acesso exclusivo a eventos especialmente organizados para membros
Saiba mais AQUI