Baja TT Sharish Gin/Reguengos, Hélder Oliveira: “Naturalmente muito satisfeito”

“Tive o primeiro contacto com este carro no shakedown e, portanto, foi uma curva de aprendizagem ao longo de todo o fim de semana, mas um bocado surpreendentemente até para mim, conseguimos ser muito rápidos desde o início. Fomos segundos da geral ao longo de toda a prova e hoje fizemos um troço limpo. Diverti-me imenso, terminei a corrida com vontade de continuar porque o carro [Mini John Cooper Works Rally] é efetivamente fantástico, o Fausto foi cinco estrelas e conseguimos juntar a vitória no troço a tudo o que já estávamos a conquistar. Estou naturalmente muito satisfeito”, referiu Helder Oliveira no final da corrida.

Numa participação esporádica, Oliveira demonstrou que as suas habilidades permanecem intactas, especialmente quando pilotando uma máquina de alto nível. Navegado por Fausto Mota, o piloto de Barcelos destacou-se na etapa portuguesa da FIA European Cup for Cross-Country Bajas.

