Baja TT Sharish Gin Reguengos: Excelente recuperação de Luís Cidade (Can-Am)

Como já era de esperar, a competição entre os SSV foi renhida no SS2, durante o segundo dia da 36ª edição da Baja TT Sharish Gin. No final deste setor, foi Luís Cidade, navegado por Pedro Mendonça ( Can-Am), quem registou o melhor tempo nos 160 km de percurso cronometrado, que atravessou trilhos nos concelhos de Reguengos de Monsaraz e Mourão.

Cidade, que havia iniciado a SS2 da última posição, completou o trajeto em 2h34m47,1s, superando Pedro Antunes / Nuno Batalha (Can Am) por apenas 11,5 segundos. Esta dupla agarrou a liderança da classificação geral em SSV.

Roberto Borrego / Daniel Jordão, que tinham sido os mais rápidos no prólogo, alcançaram o 3º melhor tempo no SS2 e encontram-se agora a 32,3 segundos de Pedro Antunes. Hélder Rodrigues, que partiu da 47ª posição devido a uma penalização no prólogo, fez uma recuperação impressionante, terminando o dia com o 4º tempo, apenas 2,6 segundos atrás de Borrego. As posições seguintes ficaram muito próximas, com Nelson Caxias apenas 2,9 segundos atrás de Hélder Rodrigues e 33,3 segundos à frente de Pedro Santinho Mendes, todos em Can-Am.

Na classificação geral, depois de Pedro Antunes e Roberto Borrego, os lugares seguintes são ocupados por Nelson Caxias, Pedro Santinho Mendes e Francisco Guedes. Pedro Pinha, atual líder do campeonato, está em 6º lugar, seguido de Hélder Rodrigues, todos pilotando Can-Am.

Em 8º lugar, aparece Arnaldo Monteiro com um Polaris, sendo o líder tanto do Campeonato Stock como do Troféu Polaris. Na Taça Yamaha, Jorge Lopes lidera a Classe Open, enquanto Rafael Caseiro comanda a Classe Stock. Entre os Segway, Luís Lourenço está na liderança.

Amanhã, os pilotos enfrentarão um setor seletivo com 111 km, com a primeira moto a partir às 7h30m.

Resultados AQUI