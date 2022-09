Baja TT Sharish Gin: inscrições ainda a decorrer vão ajudar IPSS | AutoSport

As inscrições para a Baja TT Sharish Gin – Reguengos de Monsaraz/Mourão estão ainda a decorrer. Será ainda possível aos pilotos inscreverem-se, até dia 19 de setembro, na 34ª edição da prova alentejana, sendo que parte da verba da inscrição reverterá para apoiar as Instituições Particulares de Solidariedade Social dos concelhos de Reguengos de Monsaraz e Mourão.

Com uma forte componente de responsabilidade social, a Secção de Motorismo da Sociedade Artística Reguenguense tem, particularmente nos últimos anos, apoiado algumas entidades do concelho de Reguengos de Monsaraz. Este ano, com o alargamento da prova ao concelho de Mourão, a ajuda expande-se e são mais as instituições que poderão beneficiar dos apoios, quanto maior o número de pilotos inscritos na prova alentejana que vai disputar de 23 a 25 de setembro.

Uma parte das inscrições que já estão a decorrer será este ano para a Secção de Motorismo da Sociedade Artística Reguenguense fazer a aquisição, para oferta às nove IPSS de ambos os concelhos, de equipamentos para pessoas com mobilidade reduzida.

A propósito desta iniciativa, o responsável Pedro Carvalho esclarece: Achamos que esta prova deve ajudar quem necessita, pelos locais por onde passa. Temo-nos focado essencialmente em Reguengos. Num dos anos conseguidos dar alguma ajuda à Fundação Maria Inácia Vogado Perdigão Silva, o ano passado foram os Bombeiros e este ano, com alargamento da prova, ao passar por Mourão também, entendemos que devíamos apoiar instituições dos dois concelhos pelo que vamos apoiar as Instituições Particulares de Solidariedade Social. Parte da receita das inscrições irá reverter para estas instituições, que são nove, através da oferta de cadeiras de rodas para que quem necessita possa ganhar alguma mobilidade. Com a ajuda dos pilotos conseguiremos. Contamos com as inscrições para nos ajudarem a ajudar. A prova tem tido uma enorme aceitação da parte de todos. Acho que temos em todos os pilotos, para além de concorrentes, bons amigos que nos permitem levar estas iniciativas em diante”.

Sobre a aceitação das ofertas Pedro Carvalho acrescenta: “A aceitação tem sido muito boa. Por exemplo, no caso da Fundação, a ajuda surgiu num momento complicado, no início da pandemia, numa altura em que todos nós nos vimos a braços com despesas extra (fatos, máscaras, etc) sem ninguém estar preparado para isso. Neste caso, permitiu-lhes fazerem face a muitas despesas que não estavam previstas no orçamento. No caso dos Bombeiros foi através da aquisição de uma viatura de transporte de doentes mais pequena e mais cómoda que permite aos utentes a deslocação às consultas em Lisboa de um modo mais fácil, com menores custos. Este ano o valor é mais reduzido para cada uma das instituições, mas conseguiremos chegar a mais entidades”.

A Baja TT Sharish Gin será pontuável para o Campeonato Nacional de Todo-o-Terreno Open 2022 e Baja European Championship, no âmbito da competição disputada sob a égide da FIM/FMP, enquanto na competição FIA/FPAK é pontuável para Campeonato de Portugal de Todo-o-Terreno/AM 48, Taça de Portugal de TT e Troféu Terras do Grande Lago Alqueva, sendo ainda prova candidata FIA Cross Country European Cup 2023.