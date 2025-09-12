Baja TT Sharish Gin: Henk Lategan vence prólogo, Gonçalo Guerreiro melhor português

Arrancou a Baja TT Sharish Gin, quinta prova do CPTT e oitava da Taça Europeia de Bajas, que termina em Portugal com a Baja 500 Portalegre. Henk Lategan-Brett Cummings (Toyota Hilux) foram os mais rápidos, batendo Guillaume De Mévius-Mathieu Baumel (X-Raid Mini Jcw Rally 3.0i) por 1.2s. Para o piloto da Toyota: “cometemos um ou dois erros, mas estou ainda a habituar-me às pistas”, enquanto Mathieu Baumel, que regressa às competições depois de lhe ter sido amputada uma perna na sequência de um acidente, disse que teve “um bom feeling em voltar às corridas, mas foram só os primeiros quilómetros, vamos ver amanhã os longos Setores Seletivos”.

Terceiro lugar para a melhor dupla portuguesa com Gonçalo Guerreiro-Joel Lutas (Polaris RZR ProR) em terceiro a 2.1s, e na frente dos T4. Num prólogo tão rápido, uma boa surpresa.

Seth Quintero-Andrew Short (Toyota Hilux T1+) foram quartos, na frente de João Ferreira-Filipe Palmeiro (Toyota Hilux T1+) com o piloto a ficar surpreendido pela “muita navegação num prólogo difícil, mas tudo bem, diverti-me”, disse no final.

Francisco Barreto-Oriol Mena (Toyota Hilux T1+) foram sextos, na frente de Tiago Guerreiro-Carlos Paulino (Polaris Rzr Pro R) segundos do T4, com Daniel Silva-Gonçalo Magalhães (Taurus T3 Max) no oitavo lugar como melhores dos Challenger/T3. Sean Haran-Martin Hales (Polaris Rzr Pro R) e Filipe Cameirinha-Jérémy Dubois (BRP Can-Am Maverick R) fecharam o top 10.

Este prólogo serve apenas para ordenar os concorrentes para os dois Setores Seletivos de amanhã.

Nos Challenger, como referimos, Daniel Silva-Gonçalo Magalhães (Taurus T3 Max) foram os mais rápidos, na frente de Pim Klaassen-Mark Laan (Taurus T3) seguindo-se Edgar Reis-Fábio Ribeiro (Taurus T3 Max) e Tiago Reis-Paulo Fiúza (Taurus T3 Max).

Nos T4, Gonçalo Guerreiro-Joel Lutas (Polaris RZR ProR) foram os mais rápidos na frente de Tiago Guerreiro-Carlos Paulino (Polaris Rzr Pro R), Sean Haran-Martin Hales (Polaris Rzr Pro R) e Filipe Cameirinha-Jérémy Dubois (BRP Can-Am Maverick R).

Tempos Online – CLIQUE AQUI