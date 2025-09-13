Baja TT Sharish Gin: Henk Lategan líder após SS1, João Ferreira na frente do CPTT

Henk Lategan-Brett Cummings (Toyota Hilux) venceram a SS1 da Baja TT Sharish Gin Reguengos/Mourão com 1m02.7s de avanço para Seth Quintero-Andrew Short (Toyota Hilux T1+) com João Ferreira-Filipe Palmeiro (Toyota Hilux T1+) em terceiro e melhor português – líder, obviamente, do CPTT – a mais 29.4s.

Quarto posto para Guillaume De Mévius-Mathieu Baumel (X-Raid Mini JCW Rally 3.0i), 9.2s atrás da dupla portuguesa, com Gonçalo Guerreiro-Joel Lutas (Polaris RZR ProR) logo a seguir, mas já a mais 1m47.2s.

Yazeed Al Rajhi-Timo Gottschalk (Toyota Hilux) que tiveram alguns problemas pré-prova com o carro, foram sextos, a 5m14.1s do líder, na frente de Daniel Silva-Gonçalo Magalhães (Taurus T3 Max), sétimos e os melhores dos Challenger/T3. Tiago Guerreiro-Carlos Paulino (Polaris Rzr Pro R), ficaram logo a seguir, no oitavo lugar e segundos dos T4, a 2m40s do líder da classe T4.

Tiago Reis-Paulo Fiúza (Taurus T3 Max) e Sean Haran-Martin Hales (Polaris Rzr Pro R) fecharam o top 10 provisório. O português em quinto do CPTT e segundo do T3.

Filme do SS1

Ao Km 24.66, Henk Lategan-Brett Cummings (Toyota Hilux) já lideram com cerca de 13s de avanço para Seth Quintero-Andrew Short (Toyota Hilux T1+) com João Ferreira-Filipe Palmeiro (Toyota Hilux T1+) três segundos mais atrás. Guillaume De Mévius-Mathieu Baumel (X-Raid Mini Jcw Rally 3.0i) era quarto, ainda, naturalmente, muito perto e Gonçalo Guerreiro-Joel Lutas (Polaris RZR ProR) rodava a mais 40 segundos. A rapidez do percurso dava primazia aos T1+.

No Km 53.71, quase tudo na mesma, exceto as diferenças. Lategan liderava com 23s de avanço para Quintero, João Ferreira seguia 21 segundos mais atrás, e de Mévius, estava oito segundos atrás do português. Francisco Barreto-Oriol Mena (Toyota Hilux T1+) subiam para quinto.

No Km 78.53, Lategan tinha quase 30 segundos de avanço para Quintero com João Ferreira a pouco mais de um minuto mais atrás. De Mévius rodava 14 mais atrás de Ferreira e Francisco Barreto estava mais um minuto atrás do belga. Cerca de 20 segundos depois surgia Gonçalo Guerreiro, já na liderança do T4 e o melhor dos T3/T4.

