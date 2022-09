Baja TT Sharish Gin, Edgar Reis: “ganhar experiência ainda e confiança” | AutoSport

O Campeonato de Portugal de Todo-o-Terreno regressa este fim-de-semana com a realização da Baja Sharish – Reguengos de Monsaraz e Mourão, prova em que Edgar Reis volta a estar à partida da corrida alentejana em busca de um bom lugar à geral: Estamos confiantes depois do teste que fizemos com a Toyota Hilux esta semana. Vou levar comigo o Tiago Neves, uma estreia como meu navegador, mas vamos com confiança, no nosso andamento e procurando tirar o máximo partido da potencialidade do carro preparado pelo Team Transfradelos”, aponta Edgar Reis.

O piloto quer acima de tudo concluir a prova e somar quilómetros. “Estamos numa fase em que queremos adquirir mais experiência ainda e ganhar confiança. Faltam três provas até ao final do ano e queremos evoluir entre elas, procurando fazer sempre melhor. É este o nosso foco” acrescentou Edgar Reis.

o Team Transfradelos vai estar a prestar assistência às Toyota Hilux Overdrive de Edgar e Tiago Reis e à Nissan Navara de Daniel Silva.