Baja TT Sharish Gin, Daniel Silva esteia-se no CPTT | AutoSport

O Campeonato de Portugal de Todo-o-Terreno regressa conta com uma estreia este fim-de-semana na Baja Sharish – Reguengos de Monsaraz e Mourão. Daniel Silva, aos comandos de uma Nissan Navara e acompanhado de Filipe Martins, vai realizar com o Team Transfradelos as três últimas provas do calendário nacional de Todo-o-Terreno.

“Surgiu esta oportunidade de competir no CPTT até ao final do ano e como já havia tido uma pequena experiência nas 24 Horas TT de Fronteira que gostei bastante, decidimos avançar e fazer estas três provas que restam do calendário” diz Daniel Silva, que começou o percurso nos desportos motorizados nos ralis.

“Sabemos das muitas diferenças, primeiro vamos tentar perceber o comportamento da Nissan Navara e ao longo da prova melhorar o andamento” acrescenta o piloto. “Conto com a experiência do Filipe Martins e do Team Transfradelos, que serão fundamentais para o sucesso desta nova aventura” disse ainda Daniel Silva.