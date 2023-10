Baja TT Oeste: zonas espetáculo da prova e Lista de inscritos | AutoSport

A Baja TT Oeste vai levar o Campeonato de Portugal de Todo-o-Terreno I AM48 até à zona centro do país, mais propriamente ao Cadaval, onde ficará instalado o centro nevrálgico do evento. A prova tem início no sábado, com a realização do Prólogo (10h50) a que se segue uma assistência de 30 minutos.

Ainda no sábado (14h50) piloto e máquina atacam um Setor Seletivo de 144 quilómetros cronometrados. Já no domingo (10h15) os pilotos disputam um setor seletivo de 197km de extensão. A Cerimónia de Pódio está agendada para as 16h00 do último dia de competição.

