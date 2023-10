Baja TT Oeste: Vamos ter já campeão no CPTT? | AutoSport

A Baja TT Oeste é o primeiro ‘match-point’ do Campeonato de Portugal de Todo-o-Terreno e a primeira oportunidade para Tiago Reis chancelar o título. Contudo, a oposição de João ramos ainda se faz sentir e o primeiro objetivo do piloto da ‘Dama Negra’ é protelar a decisão para Portalegre. há muitos outros pontos de destaque na prova da Escuderia Castelo Branco, por exemplo a presença de João Ferreira, vencedor da última prova do CPTT em Reguengos, há duas semanas.

O Campeonato de Portugal de Todo-o-Terreno I AM48 encaminha-se a passos largos para o seu desfecho. A Escuderia de Castelo Branco, organiza este fim-de-semana a penúltima de sete rondas que compõe a competição e a luta pelo título está a ‘ferro e fogo’. Tiago Reis e Valter Cardoso chegam ao Cadaval na liderança do Campeonato e necessitam de dilatar a vantagem sobre os mais diversos adversários, João Ramos e Jet Carvalho, num total de 11 pontos para conseguirem sagrar-se Campeões Nacionais já no próximo domingo. As contas são simples, mas a luta nas pistas vai ser decisiva e, por isso, e como diz o ditado: “as contas fazem-se no fim”.

Numa lista de inscritos de luxo, composta por um total de 48 equipas, saltam à vista os nomes dos já mencionados candidatos ao título absoluto e do atual Campeão Nacional João Ferreira que, fora das contas do título para 2023, volta a marcar presença em provas do Campeonato de Portugal de Todo-o-Terreno I AM48, depois das esporádicas aparições ao volante de uma viatura T3 na Baja Norte de Portugal e da recente vitória na Baja TT Sharish Gin ao volante do Mini T1+.

Nas restantes categorias, destaque para as lutas abertas pelo título de Campeão Nacional em T2, T3, T8 e T9, com destaque para a luta que promete ser interessante entre João Dias e Armindo Araújo. Ambos, fruto do formato da prova, podem inclusive ambicionar o triunfo à Geral nesta sexta ronda da competição.

A Baja TT Oeste vai levar o Campeonato de Portugal de Todo-o-Terreno I AM48 até à zona centro do país, mais propriamente ao Cadaval, onde ficará instalado o centro nevrálgico do evento.

A prova tem início no sábado, com a realização do Prólogo (10h50) a que se segue uma assistência de 30 minutos. Ainda no sábado (14h50) piloto e máquina atacam um Setor Seletivo de 144 quilómetros cronometrados. Já no domingo (10h15) os pilotos disputam um setor seletivo de 197 km de extensão. A Cerimónia de Pódio está agendada para as 16h00 do último dia de competição.