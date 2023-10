Baja TT Oeste, Tiago Reis não quer gerir: “dar o máximo e terminar na frente dos nossos adversários” | AutoSport

O Campeonato de Portugal de Todo-o-Terreno (CPTT) tem no próximo fim-de-semana, entre sexta-feira e domingo, a penúltima prova, com a realização da Baja TT Oeste de Portugal, competição organizada pela Escuderia Castelo Branco.

Tiago Reis e Valter Cardoso são líderes do campeonato, mas não é essa condição que vai condicionar o andamento do piloto, que na região do Oeste promete lutar pelo triunfo: “Com o aproximar do final do Campeonato, estando na frente é natural que sentimos estar mais próximos do objetivo a que nos propusemos no início do ano, que é acabar a temporada como líderes do CPTT. Mas isso não muda aquilo que tem sido a nossa estratégia desde a primeira corrida, que é dar o máximo para chegar ao final da corrida com a certeza de que tudo fizemos para ser os melhores e os mais rápidos”, salienta Tiago Reis.

O piloto de Famalicão ambiciona levar a Toyota Hilux T1+ ao mais alto lugar do pódio “porque quando vamos para as corridas vamos com esse objetivo, de ser os mais rápidos e terminar na frente dos nossos adversários. Obviamente sabemos que eles têm o mesmo objetivo que nós e é por isso que vamos ter de dar o nosso melhor para andar nesta luta” acrescentou o piloto de Vila Nova de Famalicão.

A Vila do Cadaval receberá a caravana e é no Cadaval que estará o parque de assistência e onde decorre na sexta-feira a cerimónia de partida da Baja Oeste de Portugal. A contagem do relógio começa na manhã de sábado, com a realização do Prólogo com cerca de 6,2 km, que vai determinar a escolha da ordem de partida para o primeiro Setor Seletivo a realizar pela tarde. O segundo Setor Seletivo realiza-se no domingo, num total de 357,56 km.