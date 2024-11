Baja TT Oeste de Portugal: Luta de conceitos pelo título absoluto

A disputa pelo título do Campeonato de Portugal de Todo-o-Terreno está a ferver! João Ferreira tem vantagem teórica sobre João Dias, e está a um passo de conquistar o seu segundo título nacional, mas o piloto do T3, que procura o seu primeiro título absoluto, tem ainda boas hipóteses, entre elas a vantagem de ter pela frente um prova muito ‘enrolada’ bem ao estilo dos SSV.

De um lado os ‘poderosos’ T1+, do outro os ‘levezinhos’ SSV que cada vez mais ofuscam as grandes máquinas do TT. Vamos ver como termina…

Depois de uma temporada recheada de lutas e líderes da classificação Geral, João Ferreira e João Dias vão discutir entre si o título de Campeão Nacional de Todo-o-Terreno 2024, já no próximo fim de semana, na Baja TT Oeste de Portugal.

O piloto de Leiria que em 2022 triunfou no Campeonato de Portugal de Todo-o-Terreno AMI48, soma 117 pontos, enquanto que João Dias conta com 97 pontos.

A vantagem teórica está nas mãos do piloto do Mini John Cooper Works T1+ (João Ferreira), que necessita apenas de somar 8 pontos para garantir o segundo título da carreira, mas o desporto motorizado é pródigo em surpresas e o piloto do Can-Am Maverick (João Dias) vai acreditar até ao último metro da prova organizada pela Escuderia de Castelo Branco.

Nas restantes categorias, João Dias (T3), João Monteiro (T4), Eduardo Rodrigues (T2) e Sérgio Mourato (T9) já garantiram os tão ambicionados títulos. Na categoria T1, Edgar Condenso lidera, mas José Garcia, João Lourenço e Lino Carapeta ainda sonham com o título. Na categoria T8, Johannes Senders está perto da conquista, mas Cláudio Carapeta vai levar a luta até ao final da derradeira prova do CPTT AMI48.

Para lá do T3 e do T4, onde João Dias e João Monteiro asseguraram os títulos de Campeão na Baja Portalegre 500, o primeiro somando 127 pontos 137 pontos, o segundo, 134, inalcançáveis por Alexandre Pinto e Gonçalo Guerreiro na Baja TT Oeste, e do T2, em que Eduardo Rodrigues já é virtual campeão, todas as restantes categorias do TT estão ainda em aberto. Com maiores ou menos diferenças…

Do Campeonato Absoluto, já falámos. No T1, com o quarto lugar na Baja Portalegre 500, Edgar Condenso (Ford Ranger) mantém a liderança da categoria T1 e ficou mais próximo do título. Tem 96 pontos, José Luís Garcia e João Lourenço têm 73.

Por isso , para o conseguir, tem de fazer pelo menos 12 pontos, sendo no entanto, muito improvável que precise desses 12 pontos porque muito dificilmente Molina e Lourenço atingem esses pontos.

Mas no ‘motorsport’ tudo é e sempre será possível. Matematicamente, até Lino Carapeta e Alexandre Franco ainda podem vencer a categoria, embora os classificados à sua frente tivessem que ficar pelo caminho na prova da ECB.

No T8, Johannes Senders tem 90 pontos, como pior resultado, zero pontos, Cláudio Carapeta tem 63 e como pior resultado, também zero. Este último ainda pode chegar aos 91 pontos, mas como se percebe, Senders está muito perto do título.

A Baja TT Oeste de Portugal, última ronda do Campeonato de Portugal de Todo-o-Terreno AMI48tem o centro nevrálgico instalado na cidade de Torres Vedras, bem perto de Lisboa. Na sexta-feira os pilotos e equipas vão realizar as habituais verificações técnicas e documentais. No sábado de manhã, Sobral de Monte Agraço acolhe o Prólogo, ficando para a tarde a realização do primeiro setor seletivo. A prova termina no domingo com novo setor seletivo, numa prova que contará com 291,75km cronometrados de um total de 445,12km de extensão.

Classificações Online – CLIQUE AQUI