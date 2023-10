Baja TT Oeste: APTT alerta para zona perigosa do percurso | AutoSport

Como sucede há muito, o CPTT tem Paulo Fiúza a verificar os road-book das provas do CPTT de modo a confirmar, pela sua experiência que a segurança dos pilotos e navegadores está garantida, e quando disputam as provas não se deparem com ‘surpresas’ que possam colocar em causa a sua integridade física.

Portanto todos os percursos das provas e não só, são analisados, e esta prova, a Baja Oeste de Portugal não foi exceção e a verdade é que Paulo Fiúza detetou um ponto que entendeu ser demasiado perigoso.

A APTT contactou a organização, alertou-a para o problema, e do lado da Escuderia Castelo Branco ficou a abertura para ser resolvido o problema.

Tudo tem a ver com o km 55,24 da prova, num gancho para a esquerda seguido doutro para a direita, segundo a APTT, sem espaço para efetuar a manobra e com uma ravina significativa do lado esquerdo.

Quem delineou aquele ponto do percurso provavelmente não ponderou o que seria passar ali com carros de competição, e foi isso que Paulo Fiúza identificou como sendo perigoso. A APTT terá sugerido uma zona de transição de dois minutos de modo a que todos os concorrentes pudessem passar com toda a segurança, a ECB terá acedido inicialmente, mas posteriormente suprimido. Até este momento não temos ainda informação que algo tenha mudado, o que provavelmente vai suceder até à realização da prova, até porque a ECB costuma ser recetiva a este tipo de questões.

Tratando-se duma questão de segurança, alegada pela APTT, será certamente resolvida.

Paralelamente, sabemos ainda que o percurso volta a enfermar por problemas semelhantes à prova do ano passado, ou seja zonas muito estreitas com vegetação cerrada e regueiras profundas, que é bem diferente do que são a maioria dos percursos do CPTT, mas sendo isto TT, a variedade também é importante ainda seja de todo verdade que para carros como os T1+ um tipo de prova mais sinuosos e estreito é a antítese das razões para que esses carros foram feitos pelo que se os percursos forem em significativa percentagem, assim, é bom colocarmos os olhos nos SSV T3, porque podem causar surpresas nesta prova basta ver que no ano passado João Dias foi segundo atrás de João Ferreira, e na frente de Tiago Reis.

Voltando ao tema inicial, segundo conseguimos apurar, a APTT está preocupada que tendo em conta o percurso no Km 55,24 os carros mais rápidos podem degradar muito o piso e tornar para os carros seguintes a zona ainda mais complicada de percorrer, e que podem causar surpresas desagradáveis aos concorrentes.

Tivemos acesso a um documento interno da APTT em que esta mostra igualmente preocupação com o Prólogo, por causa do pó alertando para que sejam dadas partidas com um intervalo de 2 minutos entre cada concorrente.

Tal como já sucedeu em Reguengos, o pó no Prólogo, condicionou a prova a vários concorrentes.

Por fim, ao que parece, o Parque de Assistência não reúne condições para receber a caravana do CPTT, mas a esta distância da prova esse parece ser uma questão inultrapassável.

O título do CPTT pode ficar resolvido nesta prova, pelo que tudo correr bem em termos organizativos é importante para que os concorrentes “façam pela vida” sem outros fatores que lhes compliquem a vida, como por exemplo o pó no prólogo de Reguengos. Já há suficientes armadilhas no TT. As que puderam ser ‘antecipadas’ faz todo o sentido serem corrigidas…

Contactámos a Escuderia Castelo Branco, a qualquer momento pode haver desenvolvimentos desta questão.

FOTO Rui Reis