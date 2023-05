Baja TT Norte de Portugal: Três T3 nos três lugares da frente do prólogo | AutoSport

Alexandre Pinto/Fausto Mota (BRP-Can Am Maverick X3) foram os mais rápidos no prólogo da Baja TT Norte, que ainda decorre pelo que estes resultados podem mudar alguma coisa, embora não seja provável no que aos mais rápidos diz respeito. Pedro Carvalho/António Martins (Can-Am Maverick) a 4.7s, com João Dias/João Miranda (BRP-Can Am Maverick X3) a 11.1s. Três T3 nos três primeiros lugares, o que mostra bem o que podem fazer nesta prova, caso os percursos o permitam o que se pensa poder acontecer, pois a prova não deve ser muito diferente do ano passado e vários T3 ficaram nos primeiros lugares.

Tiago Reis/Valter Cardoso (Toyota Hilux) foram quartos na frente de Lourenço Rosa/Joaquim Dias (Toyota Hilux T1+) com Ricardo Porém/Luís Marques (MMP Can Am Maverick X3) logo a seguir, outro T3, na frente de Nuno Madeira/José Janela (Ford Ranger), João Ferreira/Filipe Palmeiro (Yamaha YXZ1000R), Helder Oliveira/Carlos Jorge Mendes (Can Am Maverick X3) e Edgar Reis/Tiago Neves (Toyota Hilux). Como se percebe, uma grande mistura no top 10, o que significa que vai ser muito interessante a escolha da ordem de partida, ainda que não deva variar muito face à classificação, embora para alguns pilotos seja importante quem roda à sua frente, devido à possibilidade de entrarem no pó do concorrente da frente.

João Ramos/Pedro Ré (Toyota Hilux) foram apenas 11º, Armindo Araújo/Luís Ramalho (BRP-Can Am Maverick X3) tiveram problemas e perderam cinco minutos, Alejandro Martins/José Marques (Mini John Cooper Works Rally) também perderam quase dois minutos.

