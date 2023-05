Baja TT Norte de Portugal/SS1: João Dias lidera prova muito equilibrada | AutoSport

Tal como se previa, dependendo do percurso, muito equilíbrio na Baja TT Serras do Norte com seis T3 no top 10 da SS1, e com a liderança a pertencer a João Dias/João Miranda (BRP-Canam Maverick X3), com 31.5s de avanço para Tiago Reis/Valter Cardoso (Toyota Hilux) com os vencedores do prólogo, Alexandre Pinto/Fausto Mota (Brp-Canam Maverick X3) em terceiro a 1m05.9s.

João Ramos/Pedro Ré (Toyota Hilux) são quartos a 2m45.2s, seguindo-se Lourenço Rosa/Joaquim Dias (Toyota Hilux T1+) a 4m15.2s. Helder Oliveira/Carlos Jorge Mendes (Can Am Maverick X3) são sextos na frente de Marco Cardoso/André Barras (Bombardier-Canam Maverick X3).

Depois dos problemas do prólogo, e apesar de terem hoje feito uma boa recuperação, Armindo Araújo/Luís Ramalho (Brp-Canam Maverick X3) são oitavos a 11m18.4s, sendo que a fechar o top 10 estão Alejandro Martins/José Marques (Mini John Cooper Works Rally Jcw Rally) e Filipe Ramos/Jérémy Dubois (Brp-Canam Herrador Maverick X). Fica hoje novamente claro que dependendo dos traçados, os T3 podem perfeitamente andar na frente e vencer provas deste tipo, dependendo agora como serão os dois Setores Seletivos de amanhã. João Ferreira foi-se atrasando e terminou o SS a quase 17 minutos e meio da frente.

João Dias rodava na frente ao Km 40.58, na frente de João Ramos e João Ferreira, com Tiago Reis e Lourenço Rosa logo a seguir, e ao Km 81.53, João Dias mantinha-se líder, 26s na frente de João Ferreira com Tiago Reis a cerca de um minuto.

No Km 101.02 João Ferreira começou a atrasar-se, Tiago Reis passou para segundo e João Ramos rodava a cerca de um minuto mais atrás. Tiago Reis recuperou algum tempo no parcial seguinte, mas Ramos deixava-se ficar mais para trás, mas não muito. No Km 140.52, Reis estava em cima de João Dias, mas até ao final do SS, 30 segundos separava-os favoráveis ao piloto da Santag que guia o T3. Quem fez uma ponta final de SS muito boa foi Alexandre Pinto que terminou o percurso classificado na frente de João Ramos que concluiu o dia a 2m45.2 da frente.

Está desenhado o conjunto de duplas que vão lutar pelos melhores lugares desta prova, mas para já muito ainda pode acontecer, pois ainda decorreu apenas cerca de um terço da prova e amanhã há ainda do Setores Seletivos cuja tipologia de percurso vai determinar se é um T3 ou um T1+ a vencer esta prova.

É curioso olhar para os parciais, pois ao contrário doutras provas, não há grande coerência, pois entre um parcial e outro o tipo de percurso pode permitir a qualquer um dos tipos de veículo de explanarem os seus melhores argumentos e com os percursos do TT são secretos, as equipas até podem ter uma ideias, mas não sabem – em teoria – o que vão apanhar pela frente e isso faz parte da beleza do TT. Vamos ver como tudo se desenrola amanhã, pois para já a prova está a ser muito interessante.

Mais info quando possível.

Tempos Online – CLIQUE AQUI