Baja TT Norte de Portugal: Novidades que prometem subir o nível | AutoSport

A Baja TT Norte de Portugal será a terceira ronda do CPTT. E para esta segunda edição da prova nortenha, há novidades preparadas para equipas e fãs.

Desde logo, com o centro nevrálgico instalado na cidade de Valpaços, a prova terá dois setores seletivos, com passagem por Macedo de Cavaleiros, município que se junta na organização da Baja, e na Pista de Autocross, em Murça. Três municípios que, conjuntamente com o CAMI Motorsport, tudo estão a fazer para que a Baja 2023 fique na história do todo-o-terreno.

Para além da competição e espetacularidade da prova vão ser criadas zonas de espetáculo, para total segurança do público presente. Público que terá, na véspera da prova (dia 5 de maio), possibilidade de ver máquina e pilotos, numa partida simbólica, a decorrer, a partir das 21h30, em frente à Câmara Municipal de Valpaços.

Num esforço de tornar a Baja TT Norte de Portugal numa referência do todo-o-terreno em Portugal, o CAMI Motorsport apostou fortemente na comunicação. Assim, a edição deste ano terá a CMTV, os jornais Correio da Manhã, Record e a TSF como Media Partner, estando a ser preparada uma vasta cobertura mediática para os dias que antecedem e no próprio fim de semana da Baja. Diretos na CMTV, programas de rádio e um guia a sair num dos jornais de projeção nacional vão fazer as delícias dos amantes da modalidade, para além da projeção nacional dos municípios envolvidos na organização da prova.

Tal como em 2022 está a ser preparado um Guia da Baja TT Norte de Portugal (com horários, zonas de espetáculo, etc) e a lista definitiva de inscritos.

Será no primeiro fim-de-semana de maio (dias 6 e 7) que a prova vai para a estrada. Se em 2022, e depois do regresso da competição ao norte, a prova consagrou o campeão nacional de Todo-o-Terreno AM48 – João Ferreira/David Monteiro (Mini John Cooper Works Rally) -, este ano a competição terá novos motivos de interesse.