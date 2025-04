Baja TT Norte de Portugal, Mário Franco “paradigma está a mudar a nível de viaturas, são os novos tempos”

Mário Franco-Daniel Jordão (Can-Am Maverick X3) terminaram no sétimo lugar a Baja TT Norte de Portugal, terceiro do T3, atrás de Tiago e Edgar Reis. Depois do segundo lugar em Castelo Branco, novo pódio, mas o campeonato não é o objetivo, mas sim o Campeonato do Mundo de Rally Raids. Quanto ao campeonato português, está altamente competitivo numa competição em que as coisas estão a mudar em termos de carros, onde antes havia T1, estes agora estão para lá do top 10, na maior parte das vezes, pontificam os T3 e cada vez mais os T4, e para Mário Franco “são os novos tempos”