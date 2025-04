Baja TT Norte de Portugal, Jorge Cardoso: “campeonato está engraçado, acho que os T1 vão voltar a aparecer…”

Jorge Cardoso-André Barras (Ford Ranger) foram quartos dos T1 numa prova que não lhes correu bem, especialmente no primeiro dia. No segundo as coisas correram melhor, mas já não conseguiram mais do que o quarto posto final depois do triunfo em Beja e do abandono em Castelo Branco. Quanto ao campeonato dos T1, Jorge Cardoso tem uma visão interessante quando ao que pode suceder no CPTT. Ouça a entrevista: