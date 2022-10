Baja TT Norte de Portugal, Alejandro Martins: “prólogo é muito enrolado, é necessário ir com muita concentração” | AutoSport

A arranca a Baja TT Norte de Portugal, 6ª jornada do Campeonato de Portugal de Todo-o-Terreno AM48 que conta com a participação de Alejandro Martins piloto que se irá apresentar aos comandos do Mini John Cooper Works Rally que ostenta o nº 548 veículo que é assistido pela MRacing. O piloto da AM48, que será como habitualmente navegado por José Marques, já hoje realizou um curto Shakedown e reconheceu o prólogo que se irá disputar amanhã a partir 8h25m em Murça.

“O shakedown foi relativamente curto porque não havia nada de especial para testar e estava tudo bem com o nosso Mini. Depois fomos reconhecer o prólogo que é muito enrolado e com diversos perigos. Vai ser necessário ir com muita concentração e alguma dose de cautela. Relativamente ao percurso desta Baja imagino que seja como o prólogo também um pouco enrolado, mas iremos à descoberta tentando, como sempre, dar o nosso melhor, lutar pelas primeiras posições e se possível tentar alcançar a vitória”, referiu Alejandro Martins.

A Baja TT Norte de Portugal é penúltima jornada do Campeonato de Portugal de Todo-o-Terreno AM48. A competição arranca desportivamente no sábado de manhã com o prólogo a que se segue o primeiro setor seletivo que vai ligar Murça a Valpaços ao longo de 58,57 km. Ainda na tarde de Sábado disputa-se o segundo troço cronometrado, no sentido inverso, mas com um percurso de 92,34 Km. No domingo o SS3 e SS4 compreendem uma segunda passagem pelas especiais cronometradas do dia anterior.