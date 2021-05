Baja TT Montes Alentejanos: vários protagonistas de fora, ou atrasados | AutoSport

O dia de ontem foi profícuo de acontecimentos na Baja TT Montes Alentejanos, com alguns dos principais protagonistas a ficar de imediato pelo caminho quando lutava com Tiago Reis (Toyota Hilux) pela liderança da prova. O piloto da ‘Dama Negra’ capotou várias vezes logo no início do SS3, para que partiu a 21.9s do líder, danificando significativamente a Toyota Hilux.

Também Alejandro Martins e José Marques (Mini Countryman JCW Rally) que chegaram em quarto ao fim do SS2, não iriam muito mais longe, pois a querer recuperar os 2m54s que traziam de atraso para o líder, bateram forte numa árvore, numa curva de 90 graus à esquerda, danificando muito o carro, abandonando logo ali.

Alexandre e Pedro Ré (BRP Can Am Maverick X3), também ficaram pelo caminho, porque danificaram o eixo traseiro direito do seu SSV, pelo que já não entraram na SS3.

Nuno Madeira e Filipe Serra (Ford Ranger) andaram bem, mas também tiveram um azar que lhes condiciona o resultado: “Foi um dia de sabores diferentes um prólogo na terceira posição, mas depois um furo em que não conseguimos trocar a roda. Isso fez-nos perder muito tempo quando estávamos na luta pelo Top 3”, disse.

Miguel Casaca/João Serôdio (Mitsubishi Racing Lancer), também ficaram pelo caminho depois de terem sido 14º no prólogo.