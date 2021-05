Baja TT Montes Alentejanos: Tiago Reis venceu o prólogo | AutoSport

Tiago Reis e Valter Cardoso ( Toyota Hilux) foram os mais rápidos no prólogo da Baja TT Montes Alentejanos, primeira prova do Campeonato de Portugal de Todo-o-Terreno, com um tempo de 5:09.3, menos 1.2s que João Ramos e Filipe Palmeiro, noutra Toyota Hilux. Nuno Madeira e Filipe Serra, na sua nova Ford Ranger foram terceiro a 8.0s com o regressado Hélder Oliveira e Carlos Jorge Mendes (Ford Ranger), em quarto a 12.7s.

Num plantel cheio de boas máquinas e pilotos, Pedro Dias da Silva e José Pires colocaram a sua Ford EXR05 Proto no quinto posto a 14.3s.

A dupla espanhola Luís Recuenco e Sérgio Jimenez (Mini Countryman) ficou colocada a seguir, na frente de Alejandro Martins e José Marques (Mini John Cooper Works Rally).

A fechar o top 10, Alexandre Franco e Rui Franco (BMW Evo X1), André Amaral/Nelson Ramos (Ford Ranger) e Edgar Reis/Filipe Martins no Mitsubishi Racing Lancer o ano passado guiado por Tiago Reis.

Alexandre Ré e Pedro Ré (BRP Can Am Maverick X3) foram os melhores do T4, em 13º da geral, na frente de Gualter Barros/Francisco Esperto (BRP Can Am Maverick X3) que foram 17º.

Para já uma boa surpresa, Tiago Reis, com bem menos experiência da Toyota Hilux, que João Ramos, ter vencido o prólogo.

Nos SSV, a dupla da SGS Car Racing, Roberto Borrego/Nuno Abrantes (Can Am X3) lebou a melhor com um registo de 5:15.2, que os colocaria no terceiro lugar da geral se houvesse classificação conjunta. O piloto do Can-am Offroad Portugal, Jorge Pessanha (Can Am X3) foi segundo a 6.6s, com os homens da Sharish Gin/South Racing, João Monteiro e Victor Melo (Can Am X3 XRS) na terceira posição a 6.8s. A fechar o top 5, o Team Arnaldo Martins/ Gallos Group/Goldspeed de Wilson e Vera Galo (Can Am X3) em qurto na frente de dos homens da Benimoto Racing, João Dias e João Filipe (Can Am X3).

Classificação Prólogo CPTT – CLIQUE AQUI/

Classificação Prólogo CNTT – CLIQUE AQUI

Classificação Prólogo TPTT – CLIQUE AQUI