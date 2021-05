Baja TT Montes Alentejanos: Tiago Reis vence na estreia da Toyota Hilux | AutoSport

Tiago Reis e Valter Cardoso (Toyota Hilux) entraram da melhor maneira no CPTT 2021, a vencerem categoricamente na estreia da sua nova Toyota Hilux, uma máquina muito mais capaz que, já se percebeu, está a elevar ainda mais a competitividade da dupla.

Nos últimos anos, e apesar de Tiago Reis já ter sido campeão com o Mitsubishi Racing Lancer, a concorrência foi-se equipando com máquinas mais competitivas e o piloto do Team Transfradelos baixou o nível dos seus resultados, já que lutava contra máquinas superiores, mas isso terminou e os resultados estão à vista com este triunfo na prova de abertura do CPTT 2021.

Luís Recuenco e Sérgio Jimenez (Mini Countrymam) foram os segundos classificados. Sendo terceiros no final do SS4, aproveitaram a perda de tempo no SS5 de Hélder Oliveira e Carlos Jorge Mendes para assumirem o segundo lugar, ficando a 1:01.7 dos vencedores. Fizeram uma prova do estilo que lhes temos visto em Portugal. Sem arriscar, mas com um ritmo forte, aproveitando os problemas à sua frente.

Pedro Dias da Silva e José Pires (Ford EXR05 Proto) terminaram o primeiro dia de prova não muito longe dos lugares do pódio, no quarto lugar da geral, a pouco mais de 27 segundos do espanhol Luiz Recuenco. No segundo dia mantiveram a toada e no último SS trataram de aproveitar e subir ao pódio final, concluindo da melhor forma uma boa prova.

Hélder Oliveira e Carlos Jorge Mendes (Ford Ranger) terminaram em quarto, mas deram muita luta sendo um dos destaques da prova, ao ponto de terem entrado para os dois derradeiros setores seletivo a 4.6s da liderança de Tiago Reis. Na SS4, o piloto do Team Transfradelos foi mais forte e alargou essa margem para 1m01.7s, enfrentando com maior à vontade o derradeiro Setor Seletivo. No último SS perderam muito tempo e caíram na classificação. Um regresso que ainda assim se pode considerar positivo de Hélder Oliveira ao CPTT, ele que só tem mais garantida a presença na Baja BP Ultimate ACP, a prova da Taça do Mundo de TT que se realiza lá mais para a frente.

A fechar o top 5 ficou André Amaral/Nelson Ramos (Ford Ranger) que terminaram a 16:05.6 do líder da prova. Seguiram-se Henrique Silva e Henrique Damásio (Mini Paceman Proto), Edgar Condenso/Sérgio Cerveira (Ford Mo EXR05 Proto), Jorge Cardoso/André Barras (Mercedes A140 Proto), Michael Braun / Ivo Santos (Porsche Cayene Proto) e Gualter Barros/Francisco Esperto (BRP Can Am Maverick X3) a completar o top 10.

Os grandes azarados desta prova foram as duplas Alejandro Martins e José Marques (Mini John Cooper Works Rally), e João Ramos e Filipe Palmeiro (Toyota Hilux), que desistiram ambos por fortes acidentes. Ramos, chegou ao final do SS2 21.9s atrás de Tiago Reis, e sentindo necessidade de atacar, acabou por capotar violentamente pouco depois do início da SS3, tal como já tinha sucedido o ano passado em Reguengos. Só que nessa altura, foi mudar uma roda e seguiu em prova, mas desta feita isso não sucedeu, ficando logo ali.

A Alejandro Martins sucedeu algo semelhante. Começou lento no prólogo, onde perdeu desde logo 15.7s, e do sexto lugar foi-se atrasando ao ponto de terminar o SS2 quase a três minutos de Tiago Reis. No SS3, quando tentava recuperar, uma curva de 90 graus à esquerda mal negociada resultou num ‘encontro imediato’ com uma árvore, e o consequente abandono. Mas não foram os únicos, já que no primeiro dia de prova também Alexandre e Pedro Ré (BRP Can Am Maverick X3), ficaram pelo caminho, porque danificaram o eixo traseiro direito do seu SSV, já não entrando na SS3.

Nuno Madeira e Filipe Serra (Ford Ranger) andaram bem, mas também tiveram um azar que lhes condicionou o resultado: “Foi um primeiro dia de sabores diferentes um prólogo na terceira posição, mas depois um furo em que não conseguimos trocar a roda. Isso fez-nos perder muito tempo quando estávamos na luta pelo Top 3”, disse.

Miguel Casaca/João Serôdio (Mitsubishi Racing Lancer), também ficaram pelo caminho depois de terem sido 14º no prólogo.

Em atualização

