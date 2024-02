Baja TT Montes Alentejanos, Tiago Reis: Objetivo é “repetir a época de 2023 e ser campeão” | AutoSport

O prólogo (7,43 km) está agendado para a tarde de sexta-feira (1 março), seguindo-se dois setores seletivos, cada um com 140,61 quilómetros ao cronómetro, a disputar nos dias seguintes, estando o final da Baja TT Montes Alentejanos previsto para as 15 horas de domingo.

Ao lado de Tiago Reis continua o navegador Valter Cardoso e a estrutura do Team Transfradelos será o apoio mecânico e logístico da equipa ao longo do ano. “Somos uma equipa e uma estrutura que se conhece bem, onde todos trabalhamos de forma muito exigente e e focados nos objetivos que definimos à partida para esta nova temporada. É com esta ambição que vamos começar, dar o nosso melhor a cada uma das corridas que temos pela frente”.

Tiago Reis regressa este fim de semana à competição, com a participação na primeira prova do Campeonato de Portugal de Todo-o-Terreno (CPTT), a Baja TT Montes Alentejanos, para defender o título nacional.

