Baja TT Montes Alentejanos: Tiago Reis dominador no T3

Com Paulo Fiúza a estrear-se ao lado do piloto, a dupla foi a melhor atrás dos carros T1+ e acabou por também guardar para si o terceiro lugar absoluto da corrida em Beja. “Tentamos sempre ser rápidos e estar entre os pilotos da frente e o resultado final espelha bem o nosso bom trabalho, de toda a equipa, ao longo de toda a prova” acrescentou Tiago Reis.

Ao volante de um Taurus T3 Max, a dupla venceu de forma clara a categoria T3 e assinou o terceiro lugar absoluto na prova primeira prova do calendário nacional: “Trazíamos um objetivo muito claro que era vencer entre os carros T3 e fizemo-lo, dando o nosso melhor em cada um dos setores, e começar da melhor forma a temporada” disse no final muito satisfeito Tiago Reis.

Vitória no Prólogo e nos dois Setores Seletivos, um domínio total entre os carros T3, é o registo de Tiago Reis e Paulo Fiúza ao longo do fim de semana no arranque do Campeonato de Portugal de Todo-o-Terreno (CPTT), a Baja TT Montes Alentejanos.

