Baja TT Montes Alentejanos com data suspensa

A Comissão Organizadora da Baja TT Montes Alentejanos suspendeu a data da realização da prova, prevista para o arranque o Campeonato de Portugal de Todo-o-Terreno 2021. Em comunicado, o CPKA revelou que “Considerando o significativo e alarmante aumento do número de novos casos de contágio da doença COVID-19, que obrigou à adoção de medidas restritivas adicionais em todo o país com o objetivo de inverter o crescimento acelerado da pandemia e como o concelho de Beja se encontra atualmente em risco extremamente elevado de contágio, serve o presente para comunicar a suspensão da data da Baja TT Montes Alentejanos, agendada para os dias 5, 6 e 7 março, uma vez que de momento não estão reunidas as condições de segurança para a realização da mesma.

O CPKA, espera que a pandemia COVID-19, que está a afetar de forma assustadora não só Portugal, mas todo o mundo, consiga no próximo mês de fevereiro inverter a presente aceleração de casos de contágios e mortes, e assim caso seja possível, pretende organizar a Baja TT Montes Alentejanos numa conjuntura de segurança até ao final do mês de março. Situação esta, que será sempre obrigatoriamente articulada com a Câmara Municipal de Beja, DGS, FPAK, FMP e demais entidades envolvidas.”