Baja TT Montes Alentejanos, SS2: Luta a dois com Tiago Reis na frente de João Ramos | AutoSport

Tiago Reis e Valter Cardoso (Toyota Hilux) depois de terem vencido o prólogo fizeram o mesmo no segundo setor seletivo, terminando-o com 20.7s de avanço para João Ramos e Filipe Palmeiro (Toyota Hilux), com o piloto nortenho ainda a sofrer as mazelas de uma queda de bicicleta quando reconhecia o prólogo, não estando, por isso, a 100%.

Helder Oliveira e Carlos Jorge Mendes (Ford Ranger) que foram quartos no prólogo, terminaram este SS no terceiro lugar da geral, a 1m44.7s da frente, imediatamente antes de Alejandro Martins e José Marques (Mini John Cooper Works Rally), que cederam 2m38.8s.

Pedro Dias da Silva e José Pires foram quintos com a Ford EXR05 Proto), na frente de Luís Recuenco e Sérgio Jimenez (Mini Countrymam) e Nuno Madeira e Filipe Serra (Ford Ranger).

Desta forma, na classificação geral, já se desenha uma luta a dois, com Tiago Reis 21.9s na frente de João Ramos. O terceiro classificado, Helder Oliveira, já está a 1m58.3s com Alejandro Martins em quarto a 2m54.5s.

Pedro Dias da Silva e José Pires são quintos da geral com a Ford EXR05 Proto, e distam 3m00-2s da frente.

Seguem-se Luís Recuenco e Sérgio Jimenez (Mini Countryman), Edgar Condenso/Sérgio Cerveira (Ford Mo EXR05 Proto), André Amaral/Nelson Ramos (Ford Ranger), com Nuno Madeira e Filipe Serra (Ford Ranger) a atrasarem-se significativamente depois de terem perdido 12m51.2 na SS2.

Continuam concorrentes a chegar ao fim do SS2. Veja os tempos online.

