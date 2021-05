Baja TT Montes Alentejanos: regras a seguir para assistir à prova | AutoSport

Realiza-se no próximo fim de semana a prova de abertura do Campeonato de Portugal de Todo o Terreno a Baja TT Montes Alentejanos, um evento que se realiza ainda em tempos de pandemia, pelo que tem restrições a nível da presença de público.

Nesse contexto o CPKA, clube organizador não disponibiliza Zonas Espetáculo para os espectadores. Os que eventualmente marcarem presença no evento, deverão respeitar as regras em vigor sendo portanto obrigatório o uso de máscara por todos os espetadores, bem como respeitar o distanciamento social.

Convém referir que a Direção Geral de Saúde local alertou a organização da prova no seu parecer técnico, que “ Se em algum momento da prova as autoridades entenderem, que existem aglomerações de público, que não respeitem as regras sanitárias obrigatórias, a prova pode ser interrompida a qualquer momento”, pelo que é necessário acautelar esta situação, não criando por isso aglomerações que possam resultar na interrupção da prova.

Entretanto a organização solicita a todos os espectadores, que “cumpram com as regras básicas do uso da máscara e do distanciamento social, para que não possamos defraudar o voto de confiança, que o CPKA recebeu da DGS. Disfrute dos Montes Alentejanos em Máxima Segurança. Respeita sempre todas as instruções da organização e das forças de segurança.”, lê-se no comunicado do CPKA.

Mapas da prova