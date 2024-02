Baja TT Montes Alentejanos: Nuno Matos e Ricardo Claro “a tempo inteiro” na categoria T3 | AutoSport

Nuno Matos e Ricardo Claro estão de regresso à competição e ao Campeonato de Portugal de Todo-o-Terreno (CPTT), desta feita ao volante do Volkswagen Amarok Proto na categoria T3.

Depois da conquista do título nacional na categoria T8, Nuno Matos e Ricardo Claro vão apresentar-se na Baja TT Montes Alentejanos para o primeiro grande desafio de uma época “a tempo inteiro” no comando do Amarok Proto.

“Estamos a trabalhar neste novo projeto desde o final da última época e estamos muito entusiasmados por regressar. Procurámos ao máximo evoluir o carro para nos dar a resposta que pretendemos, mas o atraso na chegada de algumas peças condicionou a nossa preparação e colocou mesmo em dúvida a nossa participação nesta prova”, revela Nuno Matos, acrescentando que a equipa decidiu arriscar, até porque nesta fase é importante “ganhar experiência e confiança”.

Feliz por voltar a contar com Ricardo Claro e com toda a equipa que o acompanhou na conquista do título nacional na última época, Nuno Matos elogiou o empenho e entusiasmo de toda esta família. “Estou muito agradecido a toda a equipa e aos nossos parceiros pelo esforço que têm feito para tornar possível a nossa participação e ansioso por regressar, principalmente numa prova com pistas tão boas como as que temos encontrado em Beja”, sublinhou.

O prólogo (7,43 km) está agendado para a tarde de sexta-feira (1 março), seguindo-se dois setores seletivos, cada um com 140,61 quilómetros ao cronómetro, a disputar nos dias seguintes, estando o final da Baja TT Montes Alentejanos previsto para as 15 horas de domingo.