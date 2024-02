Baja TT Montes Alentejanos, João Ramos: “muito importante a concentração e encontrar ritmo” | AutoSport

João Ramos, navegado por Jorge Carvalho e aos comandos da Toyota Hilux T1+, iniciará a época 2024 do Campeonato de Portugal de Todo-o-Terreno com a expectativa de conseguir alcançar um ritmo que lhe permita discutir a vitória na Baja TT Montes Alentejanos, depois de uma longa paragem no inverno.

“Neste regresso à competição, devido ao prolongado interregno que leva à falta de ritmo, existe sempre alguma ansiedade no início do campeonato. De qualquer modo, com empenho e determinação iremos reativar todas as funcionalidades e mecanismos desde os primeiros momentos da corrida, mas, francamente, não sei mesmo a que nível poderei estar”, admite o vencedor da edição 2023 da prova organizada pelo CPKA – Clube de Promoção de Karting e Automobilismo.

“Claro que se conseguirmos um resultado igual ao do ano passado nesta mesma Baja será fantástico e melhor início de época não poderia ter. É uma prova muito rápida, na qual se anda a velocidades bastante elevadas, sendo muito importante a concentração e encontrar ritmo. Seja como for, vamos dar o nosso melhor para obter um bom resultado”, concluiu o piloto da Toyota Gazoo Racing Caetano Portugal.

O prólogo (7,43 km) está agendado para a tarde de sexta-feira (1 março), seguindo-se dois setores seletivos, cada um com 140,61 quilómetros ao cronómetro, a disputar nos dias seguintes, estando o final da Baja TT Montes Alentejanos previsto para as 15 horas de domingo.