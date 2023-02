Baja TT Montes Alentejanos/ESC Online abre CPTT | AutoSport

Pelo quarto ano consecutivo – em 2020 denominou-se Baja TT Vindimas do Alentejo – a Baja TT Montes Alentejanos ESC Online abre o Campeonato de Portugal de Todo-o-Terreno. Os montes e planícies do Baixo Alentejo voltam desta forma a ser o palco da prova inaugural da época.

A prova vai para a estrada de 24 a 26 de fevereiro, tem o centro nevrálgico no Pavilhão Multiusos do Parque de Feiras e Exposições de Beja. As lides competitivas arrancarão na sexta-feira, com o prólogo de 7,26 km. No sábado, o desafio contra o cronómetro contempla o primeiro setor seletivo, com 145,50 km, que se repetirá no dia de domingo. No total quase 300 quilómetros neste primeiro desafio de todo-o-terreno de 2023.

Nos autos, garantidas estão duas T1+, a de Lourenço Rosa e João Ramos. Tiago Reis já se sabe que vai correr com a Hilux habitual e Luís Santos não deve conseguir ter o Mini para Beja. São cerca de dezena e meia os T1 previstos, com Alejandro Martins, Nuno Madeira, Edgar Reis, Lino Carapeta à cabeça, entre vários outros.

No T3, mais dezena e meia, numa categoria que cresce a olhos vistos na competição FPAK. A grande novidade é Armindo Araújo, que se junta na Santag Racing ao Campeão João Dias, mas tanto na SGS-Car, Benimoto, BP Ultimate Adventure e MM-Sport, há concorrentes capazes de lutar na frente.

Os T4 têm um plantel mais curto, mas ainda assim interessante. Aloísio Monteiro volta a fazer uma ‘perninha’ no TT, e guia uma Can-Am da Santag.

No T2, destaque para o regresso de Rui Sousa ao volante, tendo a seu lado o navegador de sempre, Carlos Silva, com a Prolama a voltar à Isuzu D-Max. Uma mão cheia de T2 para Beja.

No T8, um bom crescimento, cerca de uma dúzia de equipas, com o Campeão Nuno Tordo de regresso, Nuno Matos, no seu Opel Mokka é uma boa surpresa.

O T9 nasceu este ano, e para já só dois concorrentes.

Horários (autos)

1ª Etapa/Prólogo – sexta-feira 24 fevereiro

Prólogo 7,26 Km 16:30

1ª Etapa/ 2ª Secção SS1 – sábado 25 fevereiro

SS1 145,50 Km 12:30

2ª Etapa/ 1ª Secção SS2 – domingo 26 fevereiro

SS2 145,50 Km 12:30