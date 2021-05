Baja TT Montes Alentejanos: CPKA refuta críticas | AutoSport

A organização da Baja TT Montes Alentejanos divulgou um comunicado em que nega erros nas medições dos parciais, reforçando que o road-book foi validado e revisto por pessoas muito experientes no TT, referindo ainda que não puderam beneficiar do conhecimento adquirido com a prova do ano passado porque o ICNF – Instituto da Conservação da Natureza e das Florestas, obrigou o CPKA a montar uma prova com percursos completamente diferentes, referindo, por fim, que estão satisfeitos com o balanço global da prova. Eis o comunicado na íntegra:

Tudo fizemos para oferecer mais uma prova de alto nível como tem sido reconhecido ao CPKA.

Durante a prova fomos conversando com uma ou outra equipa que nos levantaram questões sobre o road-book e as medições dos parciais que não geraram consenso, mas no geral o bom senso permitiu-nos perceber que tal problema não era de facto realidade, aliás como demonstram o alto nível competitivo e o facto de termos no final mais de uma centena de concorrentes que lograram terminar a prova, num formato que foi do agrado geral e principalmente os comentários positivos ao percurso.

Tal como acontece sempre, o road-book foi validado e revisto por nomes que dispensam apresentação quanto à sua competência e experiência no mundo do todo-o-terreno, não só nacional mas também internacional, algo que fazemos sempre com o intuito de nunca vacilar num ponto tão importante, senão o mais importante como o da segurança, e logo a seguir o da verdade desportiva.

Devido à alteração da data da prova, o ICNF obrigou-nos a montar uma nova prova com um circuito totalmente diferente com uma região totalmente nova para nós. Sabemos que o road-book é sempre uma questão que gera muita polémica entre os pilotos, razão pela qual a recém-criada Associação tem na agenda rever o mesmo antes de cada corrida o que era para acontecer já nesta prova.

Por vezes basta olhar para trás e perceber que as provas que temos apresentado têm sido positivamente avaliadas por pilotos e entidades desportivas com notas elevadas e a equipa não mudou. Queremos sempre fazer mais e melhor. E este exercício de olhar para trás é algo que fazemos com muita frequência no sentido de evoluir positivamente e é bom que todos os intervenientes o façam, mas isso, nem sempre acontece…

Há sempre pontos a melhorar, sabemos olhar para dentro e perceber onde é possível evoluir e prevenir falhas futuras, assim o fizemos e assim será para o futuro.

Para já, no global estamos bastante satisfeitos com o balanço global da prova, onde pela primeira vez os concorrentes receberam os road-books 20 minutos antes da partida e estou certo, que os navegadores não tiveram tempo para fazer o seu trabalho de preparação habitual e esta nova realidade certamente fez toda a diferença para uma prova tão exigente como a nossa.